Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata altalenante: buona partenza, poi peggiora. Le problematiche riguardano principalmente il mondo lavorativo, dove non tutto va secondo i vostri piani. In serata cercate un po’ di tranquillità, magari insieme al partner o agli amici di sempre.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede invece una domenica colma di amore, di voglia di amore. Ultimamente sono state molte le tensioni e le discussioni con le altre persone, anche in famiglia. Ora si recupera. Attenzione ad Ariete e Capricorno, non sempre vi hanno detto la verità. Attenti a quello che confessate a queste persone.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo domani, Sagittario, la vostra giornata inizierà un po’ a rilento, forse c’è della tensione, ma le cose miglioreranno. Fate le cose con calma ed evitate discussioni. Sul lavoro vi sentite come se doveste ricominciare da capo. Passerà. Ma nel frattempo non smettete di impegnarvi al massimo.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 10 novembre 2019, inizierete a vivere quella che è una fase di assestamento dopo le delusioni degli ultimi giorni. Comunque sarà una giornata tranquilla, anche se terminerà un po’ in confusione. Buone notizie in arrivo solo nella settimana entrante. Si potrebbe cambiare idea su un amore. Riflettete bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, dopo aver toccato il fondo adesso le cose non potranno che migliorare. Nell’ultimo periodo ci sono stati problemi e discussioni nei rapporti con gli altri, ma ora le cose si sono sistemate. Cercate di dare il massimo, ma state attenti ad amore e soldi. Qualche pensiero in famiglia: ma non sarà nulla di grave, alla fine.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani in voi c’è una grande voglia di allontanarsi ed eliminare tutto ciò che non vi sta più bene. Evitate tutte quelle persone che ormai non sono più importanti. In particolare nel lavoro. Nel prossimo futuro prenderete decisioni con maggior polso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione. In amore e in famiglia procede tutto a gonfie vele. E anche se sul lavoro non tutto va come vorreste, in questa domenica dovete pensare solo a voi stessi e alle persone a cui volete più bene.

