Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 24 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 24 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 24 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la giornata di domani vi rivedrà riprendere le energie andate perdute durante la settimana, avete di nuovo voglia di amare e di sentirvi amati. Siete entrati in un periodo di passione e forte desiderio. Entro settembre ci sono dei progetti da realizzare.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quello che state vivendo è un periodo di verifica, sopratutto riguardo le vostre finanze. Avete dei progetti da valutare, sopratutto con l’arrivo dell’estate. Giove in buon aspetto però sarà rallentato da Saturno. Abbiate pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di domani vede un quadro astrologico per voi un po’ particolare, nel fine settimana Luna, Mercurio e Venere sono in buon aspetto con il vostro segno, ciò significa che chi vuole concludere un buon affare dovrà muoversi. Anche Saturno è positivo, ciò indica una rinascita della passione.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di ritrovare un po’ di coraggio in voi stessi, in genere non chiedete mai niente agli altri proprio perché volete realizzare tutto da soli, ma ogni tanto allungare una mano per cercare gli altri non è sintomo di debolezza. Potreste portare rancore in questo periodo, ma non perdete tempo ad accumulare rabbia.

LEONE

Cari Leone, la giornata di domani vi vedrà un po’ agitati, le stelle tuttavia sono positive e resteranno così ancora per un po’, conviene approfittarne per lanciarsi in una nuova avventura, soprattutto se le novità hanno bussato di recente alla vostra porta.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox avete vissuto una settimana estenuante, molto faticosa anche dal punto di vista mentale, per fortuna il peggio è passato. La pressione accusata negli ultimi giorni svanirà, circondandovi dei vostri cari, avete bisogno di affetto ora più che mai.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: Saturno è dalla vostra parte e stimola la rinascita della passione. Datevi da fare.

