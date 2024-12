Oroscopo di oggi (12 dicembre 2024): le previsioni per il segno del Sagittario

OROSCOPO OGGI SAGITTARIO – Siete del segno del Sagittario e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’oroscopo di oggi, 12 dicembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

SAGITTARIO

Questa giornata potrebbe portare un po’ di indecisione o incertezze professionali. Marte in aspetto sfavorevole potrebbe influenzare la vostra capacità di prendere decisioni rapide. Non abbiate fretta: prendetevi il tempo necessario per valutare le opzioni. Evitate conflitti inutili e puntate sulla vostra capacità di adattarvi alle situazioni​. Le emozioni potrebbero essere contrastanti. In amore, potrebbe esserci una certa confusione, ma anche opportunità di chiarire malintesi. Per i single, è il momento di riflettere su cosa cercate davvero in una relazione, piuttosto che lanciarsi in avventure senza fondamenta.

