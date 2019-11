Oroscopo oggi: mercoledì 6 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 6 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 6 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, vi svegliate con la voglia di spaccare il mondo, ma soprattutto di cambiare voi stessi e la vostra vita. Da qualche giorno vi pervade un senso di insoddisfazione per la piega che avete preso, non solo per quanto riguarda le relazioni, ma anche in amore. Dunque, spazio alla rivoluzione! Si aprirà davanti a voi un importante bivio. La vostra sarà una scelta delicata, ponderatela bene.

Toro

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di oggi niente vi andrà storto e vi sentirete davvero padroni del mondo e del vostro destino. In amore vi sentite in una botte di ferro. Merito del vostro partner, che non vi fa mai mancare affetto, comprensione e vicinanza. Ma è anche un po’ merito vostro, ammettiamolo: sapete voler bene come pochi al mondo. Sul lavoro, poi, potrebbero arrivare alcune soddisfazioni economiche visto che nell’ultimo periodo avete lavorato tanto e bene.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli, in questo mercoledì 6 novembre, si sentiranno parecchio insicuri in amore. Non vi piacete abbastanza e questo senso di insoddisfazione si percepisce chiaramente all’esterno. Il rischio è che le persone importanti per voi abbiano paura ad avvicinarsi. Cercate di lavorarci su. Se siete single, invece, non riuscite ancora a mettervi definitivamente alle spalle una storia importante che non è finita per vostra volontà. Un ruolo importante, in questo caso, devono giocarlo i vostri amici.

Cancro

Cari Cancro, questa settimana è iniziata con importanti novità e soprattutto con la vostra voglia di prendere l’iniziativa in tanti settori. Questa tendenza non si esaurirà nella giornata di mercoledì, anzi. L’oroscopo di oggi vi annuncia che avete una marcia in più grazie ad alcuni astri benevoli, non sprecatela. Approfittatene per fare qualcosa di originale con il vostro partner, o anche qualcosa di coraggioso, come fare una visita ai parenti.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di oggi – 6 novembre – per voi è un periodo tutto sommato tranquillo. Non siete così stressati come vi è successo settimana scorsa, e questo è già un grosso passo in avanti. Gli astri, per voi, hanno in serbo quindi un mercoledì sereno. In amore procede tutto a gonfie vele, grazie anche a una grande notizia che il vostro partner vi ha dato da qualche giorno e che ha cambiato totalmente la prospettiva della vostra relazione.

Vergine

Cari Vergine, anche per voi è in arrivo una giornata tranquilla. Gli astri vi concedono un giorno di relax, soprattutto se siete single. Dedicherete la vostra giornata agli amici di sempre, quelli che non vi hanno mai abbandonato nonostante non riusciate più a vedervi con la stessa costanza di un tempo. In amore, vivete un periodo di armonia con il partner e iniziate anche a progettare un viaggio natalizio. Cosa fare? Ponderate bene la scelta.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi, vivranno una giornata speciale: la Luna la fa da padrona sul vostro segno e vi regala momenti di piena armonia. Certo, a volte il vostro carattere è proprio respingente e fareste perdere la pazienza anche a un santo, ma per questa giornata anche la vostra litigiosità vi darà una tregua. Approfittate di questo 6 novembre 2019 per riallacciare i rapporti con alcune persone che non vedete da tempo. Adesso è il momento di grattar via le vecchie ruggini e costruire di nuovo un rapporto.

Scorpione

Amici dello Scorpione, siete tra i segni più forti del giorno. Vi sentite in formissima, carichi più che mai e soprattutto con una grande autostima, che fa sempre la differenza. Vi sentite apprezzati e importanti per tutti: per il vostro partner, che non manca di sottolineare quanto sia legato a voi; per la famiglia, per cui siete sempre un punto di riferimento; e da qualche tempo anche sul lavoro, visto che alcuni colleghi pendono dalle vostre labbra. Attenzione, però, perché le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi, dovranno stare attenti ai contrattempi. Già al mattino, appena svegli, capite che qualcosa non va. Malanni di stagione, umore a terra, qualche litigio di troppo. Venite infatti da una grossa litigata con il vostro partner, o se non c’è ancora stata sappiate che è in arrivo. Il suggerimento delle stelle è di affidarvi a tutto il vostro buon senso e alla vostra capacità di dialogo.

Capricorno

Amici del Capricorno, avete vissuti momenti migliori, ma anche molto di peggio. In amore non manca la passione, grazie al vostro rapporto con il partner che non è più una semplice storiella, ma ormai una vera colonna della vostra vita. Vi sentite però insoddisfatti del lavoro ed è questo che vi porta il morale sotto ai tacchi in alcuni momenti. Continuate a guardarvi intorno, siete molto più capaci di quello che volete credere. Basta solo trovare la giusta occasione.

Acquario

Amici dell’Acquario, in questo 6 novembre, secondo l’oroscopo di oggi, vi sentite sottotono e non è solo colpa di un umore ballerino e di alcuni rapporti traballanti. Siete fuori forma, avreste bisogno di un po’ di attività fisica ma la vostra scusa è sempre la stessa: non ho tempo. Dovreste invece trovare un po’ più di tempo per pensare a voi stessi e meno agli altri. La vostra generosità eccessiva rende felici tutti tranne che voi.

Pesci

Cari Pesci, è una settimana molto promettente per voi. Il trend prosegue anche per mercoledì. Il vostro rapporto d’amore vi riempie di emozioni e vi fa girare tutto il giorno con uno strano sorriso stampato sul volto. Avete qualche grattacapo dovuto ad alcuni familiari, con cui i rapporti negli ultimi tempi sono decisamente peggiorati. Se siete single, inoltre, una storia finita da poco vi fa ancora battere il cuore e vi rattrista.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

