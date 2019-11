Oroscopo oggi: mercoledì 20 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 20 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 20 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi vi tiene sotto controllo. Ultimamente avete alzato un po’ il gomito, ma siamo appena a metà settimana e non dovreste annaffiare il fegato con sostanze che si distanziano troppo dall’acqua. Avete bisogno di purezza fisica e d’animo per affrontare quello che verrà, i cambiamenti sono ormai all’orizzonte e vi metteranno a dura prova. L’amore, d’altro canto, vi aiuterà a sopportare qualsiasi cosa.

Toro

Cari amici del Toro, gli equilibri esistono per un motivo e, se vengono meno, le conseguenze (catastrofiche) diventano ben presto una realtà. Fate chiarezza mentale, non ascoltate i consigli di chi si finge amico per piazzarvi un coltello tra le scapole. Non potete pendere dalle labbra altrui, dimostrate una fermezza d’animo e di essere in grado di prendere decisioni autonomamente, anche le più difficili.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di non guardarvi più alle spalle, di errori ne sono stati commessi – come capita a tutti – ma non potete vivere nel tormento. L’amore si è dato alla macchia, ma con il tempo saprà ritrovare la strada di casa, dovete soltanto curare altre sfere della vostra vita al momento senza rimanere in attesa del principe azzurro in sella al cavallo bianco.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede in balia del dubbio. Il lavoro non procede secondo i piani, qualche imprevisto di troppo ha bruscamente interrotto la tabella di marcia e per delle persone schematiche come voi questo non è un problema di poco conto. Ogni tanto bisogna anche uscire fuori dalle righe per avere successo, non lasciatevi corrodere dall’ansia soltanto perché l’obiettivo si allontana di qualche passo. Lo riacciufferete.

Leone

Cari amici del Leone, questo è un periodo importante per voi, l’amore è nell’aria e chi non avrà il coraggio di compiere il primo passo potrebbe essere sorpreso dall’altra metà della mela. Non abbiate paura di lanciarvi in una nuova avventura sentimentale, avete sofferto in passato (chi non lo ha fatto?) ma non dovete lasciarvi intimidire dalle vostre cicatrici, stanno lì proprio per questo, a ricordarvi di dover andare avanti.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi rivede nuovamente al centro dell’attenzione. Avevate lasciato da parte le luci della ribalta, forse per concentrarvi di più sull’amore, ma la vostra priorità adesso è il lavoro. La vostra sete d’ambizione è tornata a farsi sentire, non volete lasciar correre e chiunque voglia distruggere il vostro impero dovrà mangiare la vostra polvere. Guardatevi bene le spalle, è guerra aperta.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vi vedrà un po’ più riflessivi del solito. Saturno contro vi obbliga a prendere fiato, fermatevi per riflettere sul da farsi, avete bisogno di sfoltire un po’ il gruppo d’amici e di circondarvi di persone positive, che possano arricchirvi con un di più che al momento non avete. Non privatevi del sonno per persone che non vi meritano.

Scorpione

Cari Scorpione, ultimamente la vostra testa è su tra le nuvole e non ha intenzione di tornare sulla Terra. Piuttosto che volteggiare nella galassia, dovreste ricordarvi che la Luna non vi vede ancora di buon occhio e dovreste rimboccarvi le maniche affinché accada qualcosa di positivo. L’amore resta al vostro fianco nonostante tutto.

Sagittario

Cari Sagittario, arriva il momento dell’anno in cui bisogna sedersi e valutare il da farsi. Avete bisogno di trovare la vostra strada, fino ad ora avete soltanto aspettato che arrivasse qualcosa di più senza mai impegnarvi abbastanza, ma il tempo è finito, dovete darvi da fare e anche in fretta. A chiedervelo è il vostro partner, quindi a rischio non è soltanto la carriera ma anche la vita di coppia. Dovete scegliere.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna positiva nel vostro segno vi accompagna su nuove strade da perlustrare. Avete bisogno di un amore che scombussoli ogni cellula del vostro corpo, non abbiate paura di seguire una nuova scia luminosa, lasciatevi consigliare da qualche voce amica. Il lavoro, in compenso, crea qualche disturbo nella vostra tabella di marcia.

Acquario

Cari Acquario, continuate a chiedervi se questa sia la strada giusta da seguire, qualcuno potrebbe dirvi che ormai è troppo tardi per inseguire i sogni di gioventù, ma voi non statelo a sentire. Dovete fare quello che credete giusto per voi, lasciate da parte le persone cattive e anche gli amori malandati. Rinascete.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi 20 novembre vi vede in un’ottima posizione sentimentale. Avete da poco riabbracciato le gioie dell’amore e non ve le lascerete scappare tanto presto. E neanche le turbolenze professionali potranno distruggere il vostro sorriso. Tenetelo bene a mente, perché nel weekend potrebbero arrivare cattive notizie.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

