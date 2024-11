Oroscopo di oggi (29 novembre 2024): le previsioni per il segno del Leone

OROSCOPO OGGI LEONE – Siete del segno del Leone e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’oroscopo di oggi, 29 novembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

LEONE

Oggi la tua emotività potrebbe alternarsi tra momenti di passione e confusione. Le stelle suggeriscono di non prendere decisioni affrettate in amore, specialmente per chi è nella terza decade del segno. Se sei single, un incontro interessante potrebbe arrivare, ma con un pizzico di prudenza​. La giornata si prospetta dinamica sul fronte professionale, con opportunità che potrebbero presentarsi in modo improvviso. Tuttavia, attenzione a non farti sopraffare dall’emotività, soprattutto se lavori in team. Con il supporto di Venere in Bilancia, potresti ricevere il riconoscimento per un progetto ben riuscito​. L’energia fisica potrebbe essere un po’ instabile, quindi è importante non esagerare. Dedica del tempo a te stesso per ricaricare le batterie, magari con attività che ti piacciono o semplicemente con una pausa rilassante.

