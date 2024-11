Oroscopo di oggi (28 novembre 2024): le previsioni per il segno del Leone

OROSCOPO OGGI LEONE – Siete del segno del Leone e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’oroscopo di oggi, 28 novembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

LEONE

Il 28 novembre 2024, per il segno del Leone, la giornata sarà un misto di sfide e opportunità. Alcuni transiti planetari richiedono prudenza, ma la vostra capacità di affrontare le difficoltà con energia e carisma sarà una risorsa fondamentale. Potrebbero emergere tensioni, soprattutto per chi è in una relazione. Evitate di essere troppo autoritari e cercate di ascoltare il punto di vista del partner. I single potrebbero sentirsi meno inclini a socializzare​. Saturno e Giove suggeriscono di non prendere decisioni impulsive. Potrebbero presentarsi situazioni in cui sarà necessario supportare un collega, un gesto che potrebbe essere ripagato a lungo termine​. La giornata potrebbe portare un po’ di stress. Troverete beneficio in attività che vi aiutano a scaricare la tensione, come sport o meditazione​.

