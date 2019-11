Oroscopo oggi: giovedì 28 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, giovedì 28 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 28 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, questa parte finale del mese di novembre si prevede piuttosto complicata per il vostro segno. Ci vuole quindi parecchia cautela, soprattutto se avete problemi di natura personale o questioni finanziarie ed economiche ancora da risolvere. Potreste quindi essere chiamati a prendere decisioni importanti che finora avere rinviato. Avete accumulato molto stress, e questo potrebbe riversarsi sulle relazioni d’amore.

Toro

Cari Toro, giornata molto positiva per il vostro segno. Il weekend si avvicina e ora, con l’avvicinarsi del weekend, si apre un periodo davvero brillante per voi, specie in amore. Chi è single potrebbe fare nuovi incontri, grazie al transito favorevole di Venere nel vostro segno, a cominciare da venerdì. Incontri positivi che potranno trasformarsi in qualcosa di importante nel 2020.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi – 28 novembre – vede la Luna ancora in posizione dissonante per il vostro segno. Si prevede quindi una giornata piuttosto complessa per il vostro segno, con qualche possibile acciacco fisico. Cercate allora di mantenere la calma, perché potreste essere particolarmente nervosi. Rimandate le decisioni più importanti a periodi maggiormente propizi.

Cancro

Cari Cancro, giornate di grande insofferenza per il vostro segno. State infatti affrontando varie problematiche di diversa natura, specie per quanto riguarda l’amore, ma anche gli aspetti economici e lavorativi. Avete senz’altro bisogno di ricaricare le pile, dedicando un po’ di tempo a voi stessi. Se ci sono questioni in sospeso, aspettate la settimana prossima per dei chiarimenti.

Leone

Cari Leone, inizia finalmente una fase di recupero per il vostro segno. Siete di buon umore e particolarmente creativi, e questo si riversa su tutti gli ambiti della vostra vita. Sul lavoro potrebbero finalmente sbloccarsi situazioni interessanti, per cui approfittatene e cogliete al volo eventuali occasioni. In amore finalmente recuperate dopo eventuali litigi. Bene anche l’aspetto finanziario, ma evitate spese inutili.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi prevede per il vostro segno delle ottime stelle, che vi vedono assoluti protagonisti delle prossime giornate. Attenti però perché in questa giornata potreste anche dover affrontare un calo fisico e mentale. Resta comunque un quadro astrale davvero positivo, da sfruttare soprattutto durante il weekend.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi e domani si prevedono giornate cariche di tensione e conflitti da dover affrontare. Non mancheranno dunque i litigi, sia in amore che sul lavoro. Dal punto di vista fisico, invece, qualche acciacco o malanno di stagione, per cui prendetevi cura del vostro corpo. Siate cauti e non prendete decisioni affrettate. La fase di recupero inizia a dicembre.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi – 28 novembre – prevede questioni pratiche ed economiche da affrontare e risolvere. Ultimamente avete speso più del previsto, ed adesso potereste trovarvi un po’ in difficoltà, per cui evitate spese eccessive. Bene l’amore, per cui se avete bisogno di ritrovare un po’ di serenità, affidatevi alle cure del partner.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente fortunati. Siete infatti tra i segni che maggiormente traggono vantaggio da questi ultimi giorni di novembre. Al top in particolare l’amore, sia per chi vive un rapporto di coppia stabile e può progettare qualcosa di importante in futuro, sia per chi invece è single e in cerca di nuovi incontri.

Capricorno

Cari Capricorno, in questo periodo vi sentite un po’ isolati e tristi. Ci sono infatti varie questioni di carattere pratico ed economico che vi stanno togliendo serenità, per cui tendete a causa del vostro pessimismo a vedere tutto nero e rintanarvi in voi stessi. Tuttavia gli sforzi di questo periodo saranno ricompensati a inizio 2020.

Acquario

Cari Acquario, il vostro segno è protetto da un cielo splendido che vi proteggerà nell’arco di tutto il weekend. Bene in particolare l’amore e i rapporti interpersonali, sia di amicizia che familiari. Se ultimamente avete discusso con il vostro partner, adesso potrete ritrovare serenità e pace, ristabilendo l’armonia. Buone novità per i single che sono in cerca del’anima gemella.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi prevede una giornata piuttosto faticosa per il vostro segno. Portate pazienza, dunque, perché le cose miglioreranno presto. Già da venerdì, infatti, inizierà una fase di recupero, sia a livello fisico che per le questioni pratiche. Favoriti i nuovi incontri, specie per i single. Chi invece è già in coppia potrà ritrovare la passione perduta.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

