Oroscopo di oggi giovedì 26 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

Oroscopo oggi: giovedì 26 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 24 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 26 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, per la giornata di oggi cercate di fare cose degne di essere ricordate. I ricordi sono creati con l’azione. Essere solo spettatori porta a essere dimenticati.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi prevede un periodo di grande relax. Siamo arrivati alla vigilia di Natale, per cui approfittatene per stare con i vostri cari e concedervi anche qualche classica abbuffata. Non badate quindi a qualche chilo preso in questi giorni, recupererete con l’anno nuovo.

Gemelli

Cari Gemelli, per la giornata di oggi affidatevi alle vostre idee, date loro potere, cercate di averne di più. Le idee sono eterne e vivono più a lungo delle persone. Possono portare a grandi cambiamenti.

Cancro

Cari Cancro, per questo giovedì 26 dicembre recuperate la speranza pensando anche al passato e ai bei ricordi: se le cose non vanno come volete, muovetevi e fate accadere cose nuove.

Leone

Cari Leone, cercate di seguire la retta via: prendere la strada maestra ha così tanti benefici oltre che potrebbe persino essere considerata una strategia, di cui non vi pentirete mai.

Vergine

Cari Vergine, siete pronti: sapete abbastanza del mondo per prendere decisioni sagge. Non aspettate che qualcuno vi scelga, altrimenti non avrete la possibilità di perseguire i vostri interessi.

Bilancia

Cari Bilancia, stanno succedendo moltissime cose insieme, in un modo che sfiderà aspettative e spiegazioni. Dunque non resta che lasciarsi e andare e fare tutto come sempre, senza preoccuparsi.

Scorpione

Cari Scorpione, siete noti per essere intensi negli affetti e seri negli sforzi, ma tutto può essere alleggerito. Usate la vostra spensieratezza per rallegrare chi vi circonda.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, durante le feste cercate di dare priorità al benessere mentale e spirituale: il che significa dedicarsi a se stessi in momenti diversi. Fate cose stimolanti e ricordate di essere soddisfatti.

Capricorno

Cari Capricorno, quella che una volta era solo un’idea, ora ha la strada spianata nella bocca e nella mente. Giunto il momento di sprigionare quello che avete dentro. na Questa canzone ha bisogno di essere cantata.

Acquario

Cari Acquario, giornate di calore e affetto, anche con chi non si conosce abbastanza. Socializzare è un lavoro però. E, come per ogni lavoro, per ottenere i migliori risultati, bisogna fare delle pause.

Pesci

Cari Pesci, fate cose felici e la gioia attraverserà il vostro essere. La passione ispirerà anche chi non condivide i vostri stessi interessi, per merito del vostro entusiasmo travolgente.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

