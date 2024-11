Oroscopo di oggi (22 novembre 2024): le previsioni per il segno della Bilancia

OROSCOPO OGGI BILANCIA – Siete del segno della Bilancia e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’oroscopo di oggi, 22 novembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

BILANCIA

Potreste sentirvi meno romantici del solito a causa della posizione di Venere, che potrebbe rendervi un po’ distaccati. Tuttavia, Marte e Mercurio in aspetto favorevole vi aiuteranno a mantenere un dialogo costruttivo con il partner. Se siete single, è un buon momento per riflettere sui vostri veri desideri, evitando decisioni impulsive​. Le stelle vi supportano nel settore professionale. Grazie alla vostra creatività e capacità di analisi, potreste ricevere consensi e riconoscimenti per idee innovative. È un momento ideale per avviare nuovi progetti o per lavorare su iniziative che richiedono collaborazione.

