Oroscopo di oggi 6 gennaio 2025: le previsioni per tutti i segni

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, 6 gennaio 2025? Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio segno per segno:

Ariete

L’anno inizia con grande energia per voi. Avete forza, determinazione e una rinnovata voglia di fare, probabilmente grazie al riposo durante le festività. Sfruttate questa carica per avanzare nei vostri progetti.

Toro

Il Sole vi spinge avanti, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Vi sentite supportati nei vostri obiettivi, sia sul lavoro che nella vita personale. I vostri cari credono in voi e sostengono la vostra determinazione.

Gemelli

Quest’anno promette divertimento, anche se l’inizio potrebbe sembrare lento. Se le energie non sono ancora al top, dedicatevi a pianificare strategie. Entro l’estate, potreste ottenere una serie di successi sorprendenti.

Cancro

Marte nel vostro segno dal 6 gennaio vi dona energia e determinazione. Con Saturno in buon aspetto, è un periodo favorevole per il lavoro, soprattutto per i lavoratori autonomi. Tuttavia, prestate attenzione alle spese economiche.

Oroscopo oggi: Leone

Marte vi abbandona nei primi giorni dell’anno, e Venere è in opposizione. Dopo un periodo di intensa attività, è il momento di concedervi un po’ di riposo. Dedicate gennaio al relax e preparatevi per nuove avventure future.

Vergine

Saturno, Giove e Venere sono in opposizione questo mese. Anche se può sembrare un periodo impegnativo, queste esperienze vi renderanno più saggi e resilienti. Affrontate le sfide con pazienza e determinazione.

Bilancia

Marte a sfavore amplifica il desiderio di esprimere ciò che non vi va. Anche se può sembrare difficile, esternare i vostri sentimenti vi farà sentire più leggeri e depurati emotivamente.

Scorpione

Marte retrogrado è a vostro favore, donandovi energia sia sul piano erotico che nelle ambizioni. Venere vi sostiene, migliorando i rapporti con gli altri e con voi stessi. Godetevi questo periodo di armonia e determinazione.

Sagittario

Mercurio, Venere e Marte influenzano il vostro segno. Anche se potreste sentirvi soli di fronte alle sfide, ricordate che avete la saggezza necessaria per affrontarle. Utilizzate la vostra esperienza per superare gli ostacoli.

Oroscopo oggi: Capricorno

L’anno inizia con Marte retrogrado in opposizione, causando possibile nervosismo. Tuttavia, Venere a favore vi invita ad aprirvi all’amore e ai sentimenti. Lasciatevi sorprendere dalle emozioni e accettate l’imprevedibilità della vita.

Acquario

Venere nel vostro segno, anche se per poco, vi porta relax fisico e mentale. Mentre gli altri si affannano, voi rallentate volontariamente, riflettendo sulle vostre priorità. Utilizzate la vostra creatività per trovare soluzioni alternative.

Pesci

Venere entra nel vostro segno, portando amore e decisione. Marte a favore vi rende risolutivi, facendovi prendere decisioni senza troppi ripensamenti. Affrontate le sfide con determinazione e fiducia in voi stessi.