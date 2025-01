Oroscopo di oggi 4 gennaio 2025: le previsioni per tutti i segni

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, 4 gennaio 2025? Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio segno per segno:

Ariete

Marte retrogrado potrebbe rallentare i tuoi progressi professionali. È un buon momento per riflettere sulle tue ambizioni e pianificare con calma i prossimi passi.

Toro

Venere in Pesci favorisce le relazioni amorose. Approfitta di questa energia per rafforzare i legami affettivi. Sul lavoro, potrebbero esserci dei ritardi; mantieni la pazienza e continua a lavorare con dedizione.

Gemelli

La retrogradazione di Marte potrebbe causare rallentamenti nei tuoi progetti. Dedica del tempo alla cura personale e alle relazioni importanti. La tua creatività è in aumento; sfruttala per pianificare nuovi progetti.

Cancro

La Luna piena imminente porta chiarezza emotiva. È un momento ideale per il riposo e la riflessione, preparando il terreno per nuovi inizi.

Oroscopo oggi: Leone

Venere favorisce l’armonia nelle relazioni, rendendo la giornata positiva sul fronte affettivo. Sul lavoro, procedi con cautela ed evita decisioni impulsive.

Vergine

Urano e Marte promettono cambiamenti positivi. Mantieni i piedi per terra ed evita illusioni. In amore, potrebbero sorgere turbolenze; affrontale con razionalità.

Bilancia

Venere favorisce l’amore; organizza momenti romantici. Sul lavoro, attenzione a possibili distrazioni. Sii prudente nella gestione delle spese in questo periodo.

Scorpione

Marte diventa favorevole, aumentando la tua energia. In amore, il clima è sereno; nel lavoro, equilibrio e nuove idee. Tuttavia, mantieni la cautela nelle finanze, evitando spese impulsive.

Oroscopo oggi: Sagittario

Le esperienze passate ti hanno reso più consapevole. Utilizza questa saggezza per affrontare le sfide attuali. In amore, potrebbero esserci novità; sii aperto alle opportunità.

Capricorno

La tua determinazione è in aumento. Sul lavoro, Mercurio favorisce la comunicazione e l’intelletto. In amore, Venere porta armonia; approfitta di questo periodo per rafforzare i legami affettivi.

Acquario

Autenticità è la parola chiave per te. Sii te stesso e non permettere a nessuno di limitare la tua espressione. In amore, Venere favorisce le relazioni; cogli l’occasione per approfondire i legami.

Pesci

Il mese di gennaio porta con sé pensieri e dubbi. Tuttavia, Marte, Venere e Mercurio sono tuoi alleati. Sfrutta questa energia per iniziare nuovi progetti e scrivere una nuova storia nella tua vita.