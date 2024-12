Oroscopo di oggi 31 dicembre 2024: le previsioni per tutti i segni

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, 31 dicembre 2024? Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio segno per segno:

Ariete

La giornata si prospetta energica e positiva. Marte favorevole e Giove amico vi infondono vitalità e ottimismo. In amore, Venere porta armonia nelle relazioni, rendendo il Capodanno un momento ideale per rafforzare i legami affettivi.

Toro

È un periodo di riflessione e introspezione. Nonostante alcune sfide, Nettuno, Urano e Saturno vi sostengono. In amore, potrebbero emergere tensioni; cercate di comunicare apertamente con il partner per evitare malintesi.

Gemelli

La fine dell’anno vi vede in una fase di rinascita. Plutone e Giove vi donano energia e voglia di brillare. In amore, Marte accende il fascino, rendendo il Capodanno un’occasione propizia per nuovi incontri o per ravvivare la passione nella coppia.

Cancro

Con Plutone che lascia la sua opposizione, vi sentite più leggeri. In amore, l’atmosfera è serena, ideale per trascorrere una serata piacevole con il partner o con gli amici più cari.

Oroscopo oggi: Leone

Marte vi sostiene, donandovi energia e determinazione. Tuttavia, Venere dissonante potrebbe causare qualche incomprensione in amore. Siate pazienti e cercate di evitare discussioni durante i festeggiamenti.

Vergine

Dicembre è stato un mese di riflessione, ma il Capodanno porta con sé un rinnovato ottimismo. Venere favorisce l’amore, rendendo la serata ideale per momenti romantici o per consolidare legami familiari.

Bilancia

Plutone in posizione favorevole porta trasformazioni positive. In amore, Venere vi sorride, rendendo il Capodanno un momento perfetto per rafforzare le relazioni o per nuovi incontri promettenti.

Scorpione

Nonostante alcune sfide affrontate durante l’anno, la fine del 2024 promette cambiamenti positivi. Plutone e Marte indicano l’arrivo di opportunità inaspettate, sia in ambito professionale che personale.

Sagittario

La giornata si presenta dinamica e ricca di opportunità. Marte accende la passione, mentre Venere porta armonia nelle relazioni. Il Capodanno sarà all’insegna del divertimento e della compagnia piacevole.

Oroscopo oggi: Capricorno

Con Venere nel segno, sentite una forte voglia di romanticismo. La serata di Capodanno sarà ideale per momenti intimi e significativi con la persona amata. Sul fronte professionale, continuate a mostrare il vostro pragmatismo.

Acquario

Plutone nel vostro segno inaugura un periodo costruttivo. In amore, Marte stimola la passionalità, rendendo il Capodanno un momento intenso e coinvolgente. Siate aperti alle novità e alle opportunità che si presenteranno.

Pesci

Dopo un anno di sfide, la fine del 2024 porta con sé opportunità di rinascita. Nettuno e Giove aprono la strada a nuovi progetti e collaborazioni. In amore, la serata di Capodanno sarà all’insegna della sensibilità e dell’intuizione, favorendo momenti di profonda connessione con il partner.