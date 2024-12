Oroscopo di oggi 23 dicembre 2024: le previsioni per tutti i segni

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, 23 dicembre 2024? Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio segno per segno:

Ariete

La settimana natalizia si apre con grandi emozioni. La Vigilia porta momenti di gioia in famiglia, mentre il Natale vi vede protagonisti di incontri significativi. Santo Stefano ideale per il relax e il recupero energetico. Il weekend promette sorprese romantiche per le coppie.

Toro

Venere protegge i giorni di festa, regalando momenti di grande intimità con i vostri cari. Il pranzo di Natale porta gioia e serenità, mentre Santo Stefano favorisce incontri interessanti. Attenzione solo alle spese eccessive nei saldi anticipati del weekend.

Gemelli

Mercurio retrogrado potrebbe portare qualche piccolo imprevisto durante i festeggiamenti, ma nulla che non possiate gestire con il vostro spirito brillante. Il Natale riserva sorprese piacevoli, mentre Santo Stefano è perfetto per riposare. Weekend di riflessione e bilanci.

Cancro

La Luna nel vostro segno durante il Natale vi rende particolarmente emotivi e ricettivi. Momenti indimenticabili in famiglia durante le feste. Santo Stefano porta novità interessanti in ambito sentimentale. Il weekend chiude la settimana in bellezza con eventi sociali stimolanti.

Oroscopo oggi: Leone

Le stelle natalizie brillano nel vostro cielo, promettendo festeggiamenti memorabili. Il pranzo di Natale vi vede protagonisti assoluti, mentre Santo Stefano porta occasioni di svago e divertimento. L’amore vive momenti magici nel weekend.

Vergine

Settimana che richiede un po’ di pazienza, soprattutto nella gestione delle dinamiche familiari durante le feste. Il Natale porta comunque momenti di gioia, mentre Santo Stefano favorisce il relax. Il weekend è ideale per dedicarsi al benessere personale.

Bilancia

L’armonia regna sovrana durante le festività natalizie. La Vigilia e il Natale portano momenti di grande serenità in famiglia. Santo Stefano favorisce gli incontri sociali. Nel weekend, possibili sorprese romantiche per le coppie e nuovi incontri per i single.

Scorpione

Plutone intensifica le emozioni durante le feste natalizie. Il pranzo di Natale riserva momenti intensi e significativi, mentre Santo Stefano porta riflessioni importanti. Il weekend è perfetto per dedicarsi al partner o per nuove conoscenze.

Sagittario

Settimana brillante per il Sagittario. Le stelle natalizie portano fortuna e opportunità inaspettate. Il Natale è ricco di sorprese piacevoli, mentre Santo Stefano favorisce gli incontri sociali. Weekend energico e divertente.

Oroscopo oggi: Capricorno

Il Sole nel vostro segno rende questa settimana natalizia particolarmente speciale. Il Natale porta realizzazioni importanti e momenti di grande gioia familiare. Santo Stefano favorisce le relazioni sociali. Il weekend promette novità interessanti.

Acquario

Urano porta cambiamenti positivi durante le festività. Il Natale riserva sorprese inaspettate, mentre Santo Stefano è perfetto per il relax e il recupero. Nel weekend, possibili incontri significativi per i single e momenti romantici per le coppie.

Pesci

Nettuno nel segno amplifica la magia del Natale, rendendovi particolarmente sensibili ed empatici. Le feste portano momenti di grande emozione in famiglia. Santo Stefano favorisce la creatività e l’espressione personale. Weekend romantico e sognante.