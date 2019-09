Oroscopo oggi 20 settembre | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO OGGI 20 SETTEMBRE 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, venerdì 20 settembre 2019.

L’oroscopo di TPI:

Oroscopo oggi venerdì 20 settembre 2019

Ariete

Cari Ariete, per voi si sta preparando un fine settimana davvero da urlo. Scegliete i migliori outfit e mettete in programma di andare in qualche locale alla moda, perché siete vogliosi di far festa. Anche i vostri amici più cari saranno stupiti da questa vostra divertente energia.

Toro

Cari amici del Toro, nel vostro segno c’è Urano che vi stimola a prendere qualche deviazione della strada maestra. In effetti ultimamente a lavoro siete un po’ annoiati e avete bisogno di uno stimolo per tornare a mettercela tutta. Beh, secondo le stelle l’attesa per questo sarà molto breve.

Oroscopo oggi 20 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, è necessario che non ve ne stiate con le mani in mano se intendete afferrare una ricca opportunità. Non si sta parlando del campo professionale, ma di quello amoroso. Fatevi coraggio e andate dritti al punto con la persona che vi interessa. Successo assicurato.

Cancro

Cari Cancro, in questo fine settimana è l’amore che vi darà da pensare. In particolare chi ha iniziato una relazione da poco tempo verrà assalito da una marea di dubbi: è la persona giusta per me? Quella che può completarmi davvero? Questi saranno i vostri tormenti del fine settimana. Ma la risposta può darvela solo il passare del tempo.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari Leone, il caos regna sovrano nella vostra testa in questi giorni. La confusione è dovuta ad alcune scelte che siete costretti a fare in poco tempo e che riguardano il vostro futuro professionale. Cercate l’appoggio di chi vi vuole bene per ottenere il miglior consiglio.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo oggi 20 settembre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, se avete da poco iniziato una nuova relazione avrete qualche problemino in questo fine settimana. In effetti, sarete costretti a rendervi conto che con il nuovo partner c’è ben poca affinità su cose che voi reputate fondamentali. Non state troppo a rifletterci, per certe cose o la va o la spacca (e avanti il prossimo).

Bilancia

Cari amici della Bilancia, in questo week end non avrete altri impegni se non quello di dedicarvi anima e corpo all’amore. Dopo un periodo di “grigiore” sentimentale, infatti, vi farete riscaldare dal fuoco della passione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Cari Scorpione, vi ricorderete bene che la scorsa primavera ed estate non sono stati grandi periodi per voi. Avete avuto tanti problemi e preoccupazioni che, però, a partire dall’autunno non si riaffacceranno più. Un nuovo periodo di serenità sta per arrivare, quindi tenetevi pronti a goderne.

Oroscopo oggi 20 settembre 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, arrivate al fine settimana molto stanchi e spossati. Questi giorni sono stati particolarmente impegnativi e avete voglia di staccare la testa. Il consiglio delle stelle, però, è quello di non fare le ore piccole o cedere a vizi e stravizi. Riposatevi e ricaricate le batterie per la prossima settimana.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Capricorno

Cari Capricorno, in questo fine settimana l’oroscopo vi garantisce due giornate in cui andrete d’amore e d’accordo con il partner. Solo nella giornata di domenica qualche piccola discussione scalderà un ambiente dove regnava la piena passione. Sarà bello fare pace.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi venerdì 20 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 20 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 20 settembre 2019

Acquario

Cari Acquario, questa giornata sarà all’insegna del recupero psico-fisico. Le stelle, infatti, vi vedono riprendere colore, slancio ed energia per affrontare un fine settimana all’insegna del divertimento.

Pesci

Cari Pesci, il vostro oroscopo di oggi, purtroppo, non è molto positivo. Sarete particolarmente nervosi per via di alcune situazioni createsi all’interno dell’ambiente di lavoro. Niente paura, solo frustrazioni dovute a qualche invidia di troppo. Il caos svanirà in men che non si dica.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.