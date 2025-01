Oroscopo di oggi 2 gennaio 2025: le previsioni per tutti i segni

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, 2 gennaio 2025? Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio segno per segno:

Ariete

Inizio d’anno con energia moderata. Marte retrogrado potrebbe rallentare i progressi professionali. Dedica tempo al relax e alla riflessione.

Toro

Opportunità romantiche in arrivo. Venere in Pesci favorisce nuove connessioni. Sul lavoro, possibili ritardi; mantieni la pazienza.

Gemelli

Sfide professionali a causa di Marte retrogrado. Concentrati sulla cura personale e sulle relazioni. Creatività in aumento; sfruttala per progetti futuri.

Cancro

Giornata ideale per il riposo e la riflessione. La Luna piena in arrivo porterà chiarezza emotiva. Prepara il terreno per nuovi inizi.

Oroscopo oggi: Leone

Energia positiva in ambito relazionale. Venere favorisce l’armonia nelle relazioni. Sul lavoro, procedi con cautela ed evita decisioni impulsive.

Vergine

Nuove opportunità all’orizzonte. Urano e Marte promettono cambiamenti positivi. Mantieni i piedi per terra ed evita illusioni.

Bilancia

Periodo di cambiamenti positivi. Venere favorisce l’amore; organizza momenti romantici. Sul lavoro, attenzione a possibili distrazioni.

Scorpione

Inizio d’anno con riflessioni profonde. Marte favorisce l’energia dal 6 gennaio. In amore, clima sereno; nel lavoro, equilibrio e nuove idee.

Oroscopo oggi: Sagittario

Anno nuovo con auspici positivi. Venere e Marte portano novità nella vita sociale e amorosa. Sul lavoro, Mercurio e il Sole favoriscono la comunicazione.

Capricorno

Maggiore leggerezza e dinamismo. Venere porta armonia in amore; sul lavoro, Mercurio favorisce l’intelletto. Gestisci le finanze con tranquillità.

Acquario

Grandi novità in arrivo. Giove porta ottimismo; in amore, passione e sorprese. Sul lavoro, concentrazione e passione nei progetti.

Pesci

Venere in transito favorisce l’amore e la creatività. Sul lavoro, opportunità di networking. Dedica tempo alla spiritualità e al benessere personale.