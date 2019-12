Oroscopo Natale: oggi mercoledì 25 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO NATALE – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di Natale, oggi mercoledì 25 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di Natale, mercoledì 25 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, nella giornata di oggi metterete al centro le vostre relazioni interpersonali più importanti. Approfittatene per affrontare discorsi complessi ma che avreste già dovuto toccare. In generale un Natale positivo, ma attenti a non esagerare con il cibo.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di Natale prevede giornate cariche di tensione e un po’ sottotono. Non amate infatti particolarmente queste festività, anzi non vedete l’ora che finiscano. D’altronde anche se molti sono in ferie, voi in questo periodo lavorate più del solito. Qualche acciacco fisico.

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata di oggi vede la Luna in opposizione, per cui anche se avete molte cose da fare, l’invito è quello alla massima cautela. Dopo i vari preparativi per il pranzo di Natale, nel pomeriggio approfittatene per rilassarvi e stare in compagnia dei vostri cari.

Cancro

Cari Cancro, questo Natale, mercoledì 25 dicembre 2019, è piuttosto positivo per il vostro segno. Dedicate questa giornata di festa, come tradizione vuole, agli affetti più cari. Chi di voi si trova costretto a lavorare anche oggi potrebbe sentirsi un po’ abbattuto, ma cercate di tenere duro.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi vi invita a stare un po’ soli, perché non siete particolarmente amanti di queste feste, e allora meglio non trasformarci in un Grinch e stare isolati dal mondo. Iniziate a programmare al meglio il vostro 2020, per raccogliere i frutti al momento opportuno.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Natale è davvero positivo per il vostro segno. Siete d’altronde degli amanti di questa festa e per voi rivedere parenti ed amici è motivo di gioia. I single potranno approfondire nuove conoscenze. Possibili scenate di gelosia con chi vi circonda, specie il partner. Mantenete la calma.

Bilancia

Cari Bilancia, se state portando avanti progetti importanti in vista del nuovo anno, fatelo pure, perché presto vi toglierete grandi soddisfazioni. In amore cercate di non trascurare il partner, soprattutto a causa del lavoro. Il 2020 per il vostro segno sarà ricco di cambiamenti.

Scorpione

Cari Scorpione, periodo sottotono e con poche certezze. La stanchezza di tutto l’anno si farà sentire e si riverserà in questo Natale. Secondo l’oroscopo sarete infatti piuttosto nervosi e demotivati. Anche se siete in ferie, avete tanto da fare, per cui non ci state godendo il meritato relax.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi 25 dicembre 2019 prevede un Natale molto positivo, grazie all’ottimo influsso della Luna. Approfittatene per riflettere su voi stessi e sul vostro futuro, portando avanti progetti ambiziosi. Se volete cambiare vita, questo può essere il momento migliore.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna nel segno vi protegge e vi regala un 25 dicembre davvero al top. Voi d’altronde amate il Natale, per cui datevi da fare e godetevi il meritato riposo. Dopo i festeggiamenti della Vigilia, vivrete un pranzo natalizio ricco e soddisfacente, insieme ai vostri cari.

Acquario

Cari Acquario, se ieri alla Vigilia vi siete dati ai bagordi, oggi potreste essere un po’ sfasati e con un brutto cerchio alla testa. Sia dal punto di vista fisico che mentale sarete dunque sottotono e con poca voglia di rivedere frotte di amici e parenti. Non trascurate il corpo, anzi cercate di rimettervi in forma.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Natale vi vede particolarmente sereni e spensierati. La mattinata però sarà impegnativa, perché dovrete organizzare i preparativi per il pranzo, soprattutto se avete ospiti in casa. La giornata passerà comunque in fretta e piacevolmente, con la compagnia dei vostri parenti.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

