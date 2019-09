Oroscopo Gemelli di oggi: previsioni del giorno 14 settembre 2019

Oroscopo Gemelli oggi 14 settembre 2019

OROSCOPO GEMELLI OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dei Gemelli? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, sabato 14 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Giornata mediamente positiva per il vostro segno. Mercurio e Venere in congiunzione prevedono per il vostro segno una giornata all’insegna della riflessione e al pensiero su quello che state facendo e dove state andando.

Questo potrebbe rendervi un po’ già dal punto di vista caratteriale, e così chi vi circonda potrebbe avvertirvi un po’ sottotono. Per fortuna avete delle caratteristiche che non vengono a mancare mai: l’umorismo e la simpatia su tutti.

Tanta armonia e serenità, finalmente, in famiglia. Bene fare sport, ma cercate di non stressarvi più del dovuto. Questo in particolare perché avete Mercurio in opposizione, che potrebbe causarvi qualche fastidio a livello fisico.Fate allora attività più rilassanti.

AMORE

Cosa è previsto nell’oroscopo di oggi dei Gemelli per quanto riguarda l’amore? Avete un quadro astrale pieno di novità e questo vi renderà felici e di buon umore. Ottimo soprattutto per chi è in cerca dell’anima gemella. Se c’è una persona che vi piace, andate e conquistatela.

LAVORO

Cari Gemelli, siete chiamati ad affrontare prove dal punto di vista professionale molto impegnative. Siete particolarmente grintosi e motivati e riuscirete a togliervi numerose soddisfazioni. Se avete un esame o un concorso, le stelle sono dalla vostra parte.

