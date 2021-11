L’oroscopo fact-checking: gli astri sette giorni dopo

Sul settimo numero del settimanale TPI - The Post Internazionale, in edicola dal 29 ottobre, Roberto Corradi analizza le profezie di Paolo Fox

Ariete

«In campo professionale, con Giove e Saturno favorevoli non mancano le occasioni per farsi valere… ciò che conta è andare avanti». E invece, dopo dieci anni a capo della Banca centrale tedesca, Jens Weidemann, 20 aprile 1968, si dimette dalla Bundesbank per motivi personali.

Toro

«Cinque stelle: settimana fantastica. In campo professionale, arrivano buone occasioni. Tuttavia, alcuni rapporti di lavoro andranno chiusi». E infatti il 22 ottobre Alessandra Sardoni, conduttrice di Omnibus su La7, ospita un misterioso rumorista che in diretta si produce in un megapeto.

Gemelli

«Cinque stelle: settimana fantastica. In questa settimana l’amore continua a essere caratterizzato da scontri tra voi e una persona che non ricambia i sentimenti». E infatti in un’intervista a La Repubblica Renato Brunetta, 26 maggio 1950, spara a zero sui sovranisti Meloni e Salvini.

Cancro

«Quattro stelle: settimana buona. Le persone che hanno le idee giuste finalmente potrebbero sottoscrivere un accordo, ci saranno novità a breve termine». E infatti Harrison Ford, 13 luglio 1942, perde la carta d’identità a Mondello che viene ritrovata da Manfredi, figlio di Paolo Borsellino.

Leone

«Quattro stelle: settimana buona. In amore, questa settimana regala incontri piacevoli». E invece in settimana Andrea Pancani, 30 luglio 1961, conduttore di Coffe Break su La7, per un’intervista si collega con Raffaele Guariniello ma non incappa nel magistrato ma in un omonimo allibito.

Vergine

«Quattro stelle: settimana buona. Siete stanchi di discutere… Cercate di allontanare i pensieri negativi. Giornate piuttosto agitate… fare sempre la stessa cosa alla fine vi annoia». E infatti Richard Gere, 31 agosto 1949, è chiamato a deporre nel processo Open arms contro Salvini

Bilancia

«Siete pieni di idee brillanti. È un momento giusto per organizzare un progetto e dare una spinta a quello che desiderate fare, le vostre intuizioni potrebbero valere oro». E infatti Silvio Berlusconi, 29 settembre 1936, si illude di poter essere eletto presidente della Repubblica.

Scorpione

«Quattro stelle: settimana buona. Pur di non mettervi nei guai avete rinunciato a qualche responsabilità». E infatti il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, 20 novembre 1942, posticipa ancora la pubblicazione degli archivi segreti sulla morte di John Fitzgerald Kennedy.

Sagittario

«Quattro stelle. In campo professionale, è una settimana interessante per coloro che hanno buone idee da mettere in campo. Le giornate sono positive e permettono di risolvere qualche questione». E infatti Papa Francesco, 19 dicembre 1936, alle suore dice: «Non fate le zitellone».

Capricorno

«Settimana discreta. In campo professionale, coloro che possono contare su nuovi progetti possono andare avanti». E invece la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, 15 gennaio 1977, viene insultata da Matteo Salvini che in un audio diffuso da Il Foglio le attribuisce un eccesso di “rotture di coglioni”.

Acquario

«Settimana fantastica… è davvero un cielo da vincitore. Più vi fate vedere in giro e meglio è. In questi giorni è possibile recuperare una storia che vi aveva fatto soffrire o magari iniziarne una nuova». E infatti Clemente Mastella, 5 febbraio 1947, si propone di ricostituire un Centro.

Pesci

«Se una persona è fuori dalla vostra vita, non è il momento giusto per recuperarla». E infatti la Lega di Matteo Salvini, 9 marzo 1973, dopo le elezioni amministrative, per i sondaggi scivola al 17,6 per cento dei consensi dietro sia al Pd di Enrico Letta che a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

