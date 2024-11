Oroscopo di oggi (25 novembre 2024): le previsioni per il segno del Cancro

OROSCOPO OGGI CANCRO – Siete del segno del Cancro e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’oroscopo di oggi, 25 novembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

CANCRO

Oggi, 25 novembre 2024, per il Cancro ci potrebbe essere qualche resistenza esterna ai tuoi piani. Meglio non insistere troppo con chi sembra poco collaborativo. Affidati a una persona fidata per ricevere supporto e consiglio. In amore, evita rimproveri e prediligi la comprensione: questa scelta si rivelerà saggia. Per i single, è il momento di riflettere con calma sulla situazione sentimentale. La serenità tornerà presto.

