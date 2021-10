Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, sul vostro percorso potreste trovare qualche ostacolo. Sul lavoro, cercate di superare le difficoltà facendovi notare positivamente, mentre per la salute potrebbe essere arrivato il momento di concedervi qualche giorno di riposo. Evitate spese superflue.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il lavoro tornerà a occupare i vostri pensieri. Dedicatevi agli amici, potreste ricevere consigli graditi.

Gemelli

Cari Gemelli, possibile tempesta in arrivo nella vita di coppia. Fate attenzione a non agire d’impulso.

Cancro



Cari Cancro, grazie alla posizione della Luna oggi per voi sarà un’ottima giornata, soprattutto dopo il pomeriggio.Dedicatevi allo sport.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 8 ottobre 2021), gli ultimi giorni non sono stati semplici, ma vi aspettano molte novità nelle prossime settimane. Nel lavoro e negli affari potreste togliervi più di qualche soddisfazione.

Vergine

Cari Vergine, preparatevi a grandi cambiamenti in amore. Nel lavoro molte cose sembreranno più semplici.

Bilancia

Cari Bilancia, siete nel pieno delle vostre forze, ma non esagerate. Fate attenzione a come vi muovete in ambito lavorativo e in amore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nei prossimi giorni la passione non mancherà. Provate a trovare qualche soluzione originale anche nel lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, è un ottimo momento per dare inizio a una storia d’amore duratura. Il vostro talento riceverà il giusto riconoscimento.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è in arrivo un’ondata di passione. Mantenete la calma sul lavoro, ci saranno presto cambiamenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 8 ottobre 2021), in arrivo novità inattese in amore. Nei prossimi giorni, attenzione a possibili avventure.

Pesci

Cari Pesci, le stelle vi offrono possibilità di trasformazione, siate pronti a coglierle.

