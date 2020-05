Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, per alcuni di voi grandi novità in arrivo dal punto di vista finanziario. Potreste ricevere inaspettatamente una grande cifra in denaro, come un’eredità inaspettata o un cospicuo aumento o bonus a lavoro. Che dire, si prevede un weekend in cui ci sarà molto da festeggiare. Attenzione però a non sperperare subito questi soldi.

Toro

Cari Toro, Branko vi invita a essere sempre al top, come voi sapete fare, sul posto di lavoro. Nonostante qualche difficoltà, andate avanti come un treno ai vostri ritmi insostenibili per molti. Riuscirete così a farvi notare da qualche superiore. Sul fronte amoroso, se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti, potrebbe ricambiare le vostre attenzioni.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vi invita a mettere in mostra tutti i vostri talenti e le vostre capacità e sfruttarle sul piano lavorativo. Non pensate però di poter fare sempre tutto da soli, a volte anche l’aiuto di una persona fidata può rivelarsi utile. Se qualcuno vi ha deluso, provate a parlarvi e a chiarire. In amore potreste sentirvi attratti da qualcuno di inaspettato.

Cancro

Cari Cancro, oggi vivrete grandi soddisfazioni dal punto di vista finanziario. Potreste infatti ricevere o guadagnare una cifra consistente e inaspettata, magari un bonus lavorativo per il vostro impegno. Attenzione a non sottovalutare la salute: adottate una dieta e uno stile di vita sani.

Leone

Cari Leone, oggi è il momento di mettere in mostra tutte le vostre armi seduttive per conquistare qualcuno che vi piace. D’altronde riuscite in ogni campo, con il vostro carattere forte, a persuadere chiunque. In amore chi vive una storia di lungo corso potrebbe dover fare i conti con un calo del desiderio: è il momento di cambiare qualcosa per riaccendere la passione.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko l’oroscopo di oggi avete ancora diversi problemi dal punto di vista finanziario da dover risolvere. Cercate di fare bella figura sul piano professionale, dimostrando a colleghi e superiori di cosa siete capaci: a volte infatti tendete a sottovalutarvi. Non trascurate la cura della salute: è importante per essere al massimo delle energie.

Bilancia

Cari Bilancia, nonostante il periodo non sia ancora perfetto, voi già avete ripreso la vostra vita al massimo della frenesia e avete tanti impegni da portare a termine. Riuscirete comunque a fare tutto, grazie alla vostra ottima capacità organizzativa. Per i single potrebbe essere giunto il momento di rimettersi in pista.

Scorpione

Cari Scorpione, potreste essere interessati da tematiche e aspetti che normalmente non prendete in considerazione. Riuscirete così ad andare oltre il vostro solito orticello, e questo chi vi conosce bene lo noterà e lo apprezzerà. Qualche tensione in amore: se siete una coppia forte, supererete questa fase di prova.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi è il momento di darvi da fare per ottenere i successi che meritate sul piano lavorativo. Ora che la quarantena è stata un po’ allentata, approfittatene per proseguire gli allenamenti e la cura del corpo: la salute è importante.

Capricorno

Cari Capricorno, finalmente avete un bel sorriso stampato sul viso come non succedeva da un po’ di tempo. Avete ritrovato il buon umore e questo si vede in tutto ciò che fate. Oltre alla vostra naturale simpatia e voglia di scherzare, cercate di essere sempre romantici: il vostro partner se lo merita.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko dovete mantenere la calma e la serenità perché avete diverse responsabilità sulle vostre spalle, soprattutto dal punto di vista familiare. Se avete avviato da poco una frequentazione o una storia, può essere il momento di fare in modo che diventi qualcosa di più concreto.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko in questa giornata riuscirete finalmente a saldare dei debiti perché per voi ci saranno maggiori entrate. Se avete delle scadenze o delle questioni da risolvere, non tenetele per troppo tempo in sospeso. Affidatevi ai consigli saggi di chi vi vuole bene se avete dei dubbi da chiarire o situazioni complesse che vi levano il sonno.

