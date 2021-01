Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, vi sembra di star navigando in un territorio che non vi appartiene, eppure le emozioni vi sono piuttosto familiari. Attenzione: cercate di restare coi piedi per terra.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete una natura molto curiosa e sapete che questa curiosità a volte diventa ossessiva e vi permette di non pensare alle preoccupazioni del momento. Siete in un periodo di cambiamento, assecondatelo.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi – 8 gennaio 2021 – vi sentirete molto turbati e alcune questioni familiari vi impediranno di concentrarvi al meglio. Evitate di far riversare l’ansia altrui su di voi.

Cancro

Cari Cancro, vorreste aprirvi, ma in questo periodo proprio non ce la fate. Avete paura di ferire qualcuno parlando troppo, ma rifiutarvi di affrontare l’argomento vi rende distanti da chi amate. Forzatevi un poco.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 8 gennaio 2021 -, in questo momento siete molto impulsivi. Usate la testa e cercate di fare chiarezza sulla vostra capacità di giudizio sopratutto per quanto riguarda l’aspetto economico. Siate più razionali.

Vergine

Cari Vergine, finalmente è arrivato il momento di prendere il controllo della vostra vita. Dovete essere voi il centro del vostro universo.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra vita in ambito amoroso si trova in una posizione privilegiata e quindi anche il morale ne risente positivamente. Riuscirete a superare facilmente le difficoltà che vi si paleseranno davanti: puntate tutto sul carisma.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, nelle prossime ore dovreste evitare il lavoro intensivo. Fate le cose una alla volta. Vi piacerebbe essere apprezzati di più. Date tempo al tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi – 8 gennaio 2021 – avrete l’intenzione di fissare degli obiettivi che vi porteranno a modificare in modo positivo il vostro futuro. La vostra sincerità a volte potrebbe mettere a disagio le persone che avete vicino.

Capricorno

Cari Capricorno, in amore da una parte vorreste buttarvi, dall’altra aspettare. Siete in una situazione di totale incertezza e questo vi crea molto disagio. Non affrettare le decisioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – venerdì 8 gennaio 2021 -, una delle vostre priorità è aggiungere un po’ di eleganza alla vostra vita. Sentite di essere circondati da belle prospettive che vi renderanno la vita più facile e felice.

Pesci

Cari Pesci, una relazione con una persona cara ha bisogno di evolversi. Se volete puntare a questo cambiamento senza aver paura di perdere il controllo, riuscirete a rafforzare il legame.

