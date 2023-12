Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, si preannuncia una giornata sottotono, per colpa di una Luna opposta. Nelle prossime 24 ore potresti soffrire di un calo fisico, sentirti fuori forma, avere una pelle spenta, un aspetto poco energico. Faresti meglio a non chiedere troppo al tuo corpo, ma concedergli un momento di ascolto e di attenzione.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potrai avvalerti della complicità di Giove nel tuo segno e di uno splendido Mercurio in Capricorno. Dovresti proporti nel lavoro, esporre le tue idee, fare richieste senza il timore di un rifiuto.

Gemelli

Cari Gemelli, una magnifica Luna in Bilancia ti potrebbe riservare qualche piacevole sorpresa in amore, come delle carezze tanto inaspettate quanto preziose. Mai come adesso hai bisogno di un po’ di tenerezza e di attenzione da parte di chi ti vuole bene.

Cancro

Cari Cancro, faresti bene a non dare troppo retta alle polemiche che potrebbero nascere intorno a te, forse con dei figli piuttosto nervosi. Cerca di farti scivolare le cose addosso e aspetta che questa nuvola di passaggio, provocata da una Luna in dissonanza, passi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 dicembre 2023, saprai con assoluta certezza di non essere da solo ad affrontare le difficoltà di questo periodo. Nel corso di questa giornata incontrerai qualcuno, un vicino gentile o un collega di lavoro, che sarà felice di tenderti una mano.

Vergine

Cari Vergine, sarà indispensabile fermarsi per rivedere alcuni accordi stretti di recente. Ti converrà ragionare con calma e prenderti tutto il tempo necessario per considerare ogni pro e contro.

Bilancia

Cari Bilancia, state recuperando terreno ogni giorno di più. Queste stelle la invitano a crederci e a scrollarsi di dosso le paure e le preoccupazioni che l’hanno frenata per troppo tempo in passato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’ingresso di Venere nel tuo cielo potrebbe trasformare letteralmente la tua vita amorosa in un sogno, se solo lo vorrai, Cerca di mettere in un angolo tutte le tue preoccupazioni pratiche e ritagliati del tempo per i sentimenti, per i legami affettivi.

Sagittario

Cari Sagittario, una settimana molto emozionante che potrebbe riservarti sensazioni inaspettate di giorno e notti passionali la sera. Chi è solo da molto tempo farebbe bene a sfruttare questo momento per rimettersi in gioco.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, potresti accusare un leggero calo fisico oppure potresti ritrovarti tuo malgrado in mezzo a una spiacevole disputa. Dovresti sforzarti per ristabilire un dialogo in amore, se negli ultimi giorni ti sei allontanato un po’ troppo dal partner.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 8 dicembre 2023), si profila una giornata particolarmente interessante per chi studia. Nel corso delle prossime ore le stelle potrebbe regalarti una notizia inaspettata, come la possibilità di partecipare a un master a cui tieni, di iscriverti a un college prestigioso.

Pesci

Cari Pesci, non dovresti scoraggiarti alla prima difficoltà, ma insistere, finché non hai ottenuto ciò che desideri. Con stelle del genere puoi ambire a traguardi più importanti se proverai ad agire con più fiducia in te stesso e con più determinazione.