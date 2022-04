Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata partirà con il piede giusto, sfruttate questa bella energia per progettare qualcosa di bello con il partner, magari una serata romantica. Favorite anche le gite fuori porta nel weekend.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, forse c’è qualche pensiero di troppo che ultimamente mina la vostra tranquillità, cercate di non agitarvi e circondatevi da persone che riescano a comprendere la vostra sensibilità d’animo.

Gemelli

Cari Gemelli, state attraversando un periodo piuttosto frenetico, potreste avere l’impressione di non riuscire a controllare tutto ma non temete! Avete più risorse di quanto pensate e gli altri se ne accorgeranno facilmente.

Cancro



Cari Cancro, il vostro umore è piuttosto ballerino, complice qualche discussione di troppo con il partner. Nulla che non possa risolversi con una chiaccierata ma cercate di non mettere il muso e mantenere la calma.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 8 aprile 2022), la vostra grinta e la vostra vitalità vi permetteranno di distinguervi fra la massa. Favoriti i nuovi lavori, non fatevi intimorire dal cambiamento… Coraggio.

Vergine

Cari Vergine, durante la giornata di oggi – 8 aprile – avrete voglia di puntualizzare su tutto ma cercate di non esagerare. Un’eccessiva attenzione ai dettagli potrebbe infastidire le persone che vi sono vicine. Sia nella sfera privata sia nel lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata partirà con una bella energia! Avrete voglia di intraprendere delle nuove sfide sul lavoro e questo vi metterà in una bella luce con i colleghi e superiori. Proseguite su questa strada.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra emotività vi permette di entrare in connessione anche con gli ambiti più profondi dell’essere umano. Attenzione a rimanere con i piedi per terra.

Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente siete pieni di cose da fare e la stanchezza inizia a farsi sentire, cercate in questo fine settimana di ritagliarvi un momento per ricaricare le batterie. Ne avete veramente bisogno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo periodo siete molto determinati ma attenzione a non incaponirvi su certe difficili questioni. Alle volte sarebbe meglio lasciare andare i progetti troppo complicati evitando malintesi e litigi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 8 aprile 2022), la creatività è alle stelle! Approfittatene per mettere a punto dei progetti che nel prossimi futuro si rileveranno preziosi.

Pesci

Cari Pesci, le novità sono dietro l’angolo basta sapere aspettare e cogliere le occasioni giuste quando si presentano. Cercate di non dare peso ed inutili preoccupazioni.