Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

Cosa dicono le stelle nell'oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 gennaio 2024? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell'oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, le stelle ti inviteranno a fare largo all’amore, specie se negli ultimi tempi lo hai un po’ sacrificato perché preso dalle questioni pratiche, dal tuo lavoro. Hai una gran voglia di riscatto, è vero, ma faresti bene a sfruttare la benevolenza di Venere fino in fondo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sentirai una particolare forza dispensata da Sole, Urano e Giove. Una forza che si manifesta soprattutto nel settore pratico, negli affari, nella realizzazione professionale, nelle nuove opportunità.

Gemelli

Cari Gemelli, il passaggio della Luna in Bilancia potrebbe avere stimolato un risveglio d’amore in chi sembrava ormai rassegnato alla noia, all’apatia, al distacco o alla solitudine. Dovresti approfittarne, considerato anche il fatto che molto presto Venere non sarà più opposta.

Cancro

Cari Cancro, una Luna piuttosto insidiosa che potrebbe provocare qualche piccolo guaio. Meglio fare più attenzione del solito, se maneggerai oggetti taglienti e dai mali di stagione, dai disturbi cronici che ti assillano di tanto in tanto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 5 gennaio 2024, potrebbe emergere un filo di stanchezza in più, dovuta alla grande mole di lavoro che hai sostenuto negli ultimi tempi. Non starai lavorando un po’ troppo? Cerca di non esaurire tutte le tue energie, perché ti aspettano settimane impegnative.

Vergine

Cari Vergine, avrai un cielo molto interessante dal punto di vista professionale che ti aiuterà a mandare avanti una trattative o a concludere un affare importante. Meno promettente l’amore e gli affetti: sii prudente.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata che qualcuno trascorrerà dietro questioni finanziare o legate alla banca. Con un cielo del genere farai bene a dedicarti alla tua vita professionale, agli affari, ma non trascurare troppo la forma fisica!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna farà il suo ingresso nel tuo cielo: ti attende una serata particolarmente emozionante, romantica e passionale, se vorrai passarla con la persona che ami. I single dovrebbero organizzare un’uscita con gli amici…

Sagittario

Cari Sagittario, nonostante il grande fermento di questi giorni e la tua voglia di fare, di metterti sempre in gioco, faresti bene a fermarti un attimo per fare un bilancio famigliare. Cerca di superare le piccole tensioni nate in famiglia e non ancora risolte.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avrai stelle che ti incoraggeranno a dedicare più tempo alla vita mondana, anche se tu non sei una persona che ama la folla e il caos delle tavolate infinite di amici. È un buon momento per le relazioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 gennaio 2024), sentirai crescere una grande ambizione, la voglia di cambiare la tua vita e renderla più appagante. Dovresti iniziare a progettare , ben sapendo che i passi decisivi potrai compierli a partire dal prossimo giugno.

Pesci

Cari Pesci, si preannuncia una serata incredibilmente sexy, merito della Luna nel segno dello Scorpione. Non sprecarla, standotene da solo. Esci, fai qualcosa di bello, organizza una cena particolare con la persona che ti piace…