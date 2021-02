Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, è probabile che la vostra reputazione professionale attiri alcuni ricchi clienti nel vostro gruppo. Un rimedio casalingo potrà fare miracoli per un disturbo comune.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, previste buone notizie sul fronte familiare. Evitate le strade con traffico intenso poiché le stelle non sembrano favorevoli. Sviluppi importanti su case o uffici in “costruzione”.

Gemelli

Cari Gemelli, qualcuno che amate sarà a portata di mano per soddisfare le vostre aspirazioni romantiche. Non una grande giornata per quanto riguarda il fronte accademico.

Cancro

Cari Cancro, i superiori al lavoro potrebbero aspettarsi qualcosa di più da voi, rispetto a ciò che avete consegnato, quindi siate preparati e sul pezzo. Vietato fallire.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – 5 febbraio 2021 – è probabile che un disturbo mostri segni di attenuazione. Un buon affare vi aspetta nel mercato immobiliare: non lasciatevi sfuggire l’opportunità.

Vergine

Cari Vergine, entrare in un circolo di studio aiuterà sul fronte accademico. Durante la giornata di oggi sarà giusto aspettarsi molta condivisione e cura dagli innamorati.

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente riuscirete a raccogliere capitali per il progetto dei vostri sogni. È probabile che le vostre idee innovative al lavoro impressionino i superiori, colgano nel segno. Con l’inizio della fase di perfetta salute è prevista una tregua dai disturbi del corpo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, oggi non intraprendere nulla di connesso alla proprietà poiché le stelle sembrano sfavorevoli. Un progetto interessante potrebbe arrivare sul fronte accademico.

Sagittario

Cari Sagittario, nelle prossime ore vi sentirete incoraggiati a condividere i vostri sentimenti con qualcuno che vi capisce. La vostra mente potrebbe rimanere concentrata sul romanticismo: aspettatevi una serata emozionante con il partner.

Capricorno

Cari Capricorno, uno sforzo consapevole da parte vostra potrebbe aiutare ad aumentare i guadagni. È indicato il completamento di un progetto o di un incarico. Bene la forma fisica.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ascoltate un anziano di famiglia. Avete bisogno di saggezza per stare bene.

Pesci

Cari Pesci, vi aspettano riconoscimenti sul fronte accademico, grazie al vostro duro lavoro e al vostro atteggiamento senza compromessi. Buone notizie dal fronte romantico.

