Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi avrete una pazza voglia di cambiamento. Il consiglio dell’astrologo è però quello di non essere precipitosi. Evitate di imporre le vostre ragioni, anche perché l’energia non vi manca. Nonostante tutto l’amore è l’unica cosa che negli ultimi tempi vi appaga.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – 30 ottobre 2020 – vi sentirete abbastanza stanchi. State vivendo giornate abbastanza confuse, ma non preoccupatevi perché le cose miglioreranno. Gli astri sono dalla vostra parte: il lavoro e le finanze vanno alla grande. Sta per cominciare un weekend molto stimolante.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi cercate di sfruttare il tempo a disposizione per risolvere un problema. Il pianeta Venere torna a sorridervi. Le stelle vi aiuteranno con i nuovi progetti o con le innovazioni! State ritrovando la stabilità di coppia.

Cancro

Cari Cancro, in questa settimana siete stati messi a dura prova ed ora vi sentiti sottotono, un po’ giù di morale. Purtroppo però i problemi non finiscono qui: un’ex in vista e per di più non vi sentite bene con voi stessi. Prestate molta attenzione perché potreste scaricare la tensione in modo sbagliato.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 30 ottobre 2020 -, durante la giornata sarà necessario adeguarsi alle circostanze, qualcosa sta mutando nelle dinamiche professionali. Non sempre come avreste voluto, ma è importante seguire il passo. Altrimenti si rischia una collisione specie tra oggi e il 2 novembre. Amore? Grazie al Sole in Scorpione sarete passionali, ma anche in grado di elargire coccole e tenerezze. Cupido avrà cura di voi, sia che siate in coppia sia che stiate cercando ancora l’anima gemella.

Vergine

Cari Vergine, il ritorno di Mercurio nella casa dei soldi chiede ordine in alcune questioni economico lavorative. Nessuno osi contrastarvi! Ma ogni tanto ascoltare il consiglio saggio di chi lavora con voi. Amore? Sarà una settimana complicata e potrebbe essere ricca di sorprese, purtroppo per voi, non proprio positive. Ma non preoccupatevi: stringendo i denti ce la farete e sarete anche ricompensati.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi – 30 ottobre – stare insieme al proprio partner sarà molto più interessante e piacevole del solito, anche perché avrete la possibilità di comunicare in maniera diretta senza creare fraintendimenti. Per quanto riguarda il lavoro, per chi è già inserito è il momento adatto per migliorare la propria posizione.

Scorpione

Cari Scorpione, se dovete affrontare un confronto o un test sul lavoro, non fatevi prendere dall’ansia. Credete in voi stessi, perché novembre offre grandi occasioni di rilancio. Lo stesso vale in amore, dove una piccola discussione non deve portarvi a prendere decisioni avventate.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà una giornata buona. In amore per i single sfruttate le stelle favorevoli per fare nuove conoscenze. Le coppie il vostro partner, è sempre lì per consolarvi nei momenti più duri. Sul lavoro siete cercate di estendere l’amicizia con i colleghi.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi – 30 ottobre – sarà una giornata molto promettente. In amore per i single la Luna è dalla vostra parte, e faciliterà la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, mettetevi in gioco, è la giornata giusta.

Acquario

Cari Acquario, quella di oggi sarà una giornata particolarmente passionale. Per i single l’amore sarà protagonista. Sul lavoro cercate di vivervi questa giornata al meglio. Godetevela.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, per voi si prospetta una giornata molto gratificante. Per i single siete un po’ frenati e freddi cercate, di ritornare la persona solare e simpatica che siete. Sul lavoro riuscirete ad avere molte soddisfazioni.

