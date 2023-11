Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, le coppie dovranno risolvere un problema nato di recente. Le stelle promettono bene sul lavoro. Abbiate fiducia in voi stessi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, a volte preferireste restare a casa a rilassarvi piuttosto che uscire, ma oggi è meglio tentare la fortuna: farete buoni incontri. Per quanto riguarda il lavoro, dovreste essere più cauti.

Gemelli

Cari Gemelli, cambiate idea molto facilmente ma in questo periodo dovete rimanere saldi sulle vostre posizioni. Possibile quache disguido con qualche collega in ufficio.



Cancro

Cari Cancro, è il momento di ribellarsi alla tristezza e di andare avanti, una relazione è finita ma c’è molto di più per voi. Guardate al futuro. Lavoro? Bene per chi ha un’attività in proprio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 novembre 2023), se di recente avete detto addio a una persona cara adesso vi attende un momento di ripresa. Chi ha un’attività commerciale potrà spingersi oltre.

Vergine

Cari Vergine, le stelle sono favorevoli con i segni del Gemelli e dello Scorpione. Non è un buon periodo per chi lavora in un ufficio…

Bilancia

Cari Bilancia, troppo stress non va bene, rovina anche i rapporti sentimentali. Cercate di rilassarvi. Per quanto riguarda il lavoro, con questo cielo ci sono grandi prospettive.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, a volte vi sentite in gabbia e avete paura di non essere capiti, forse dovete solo trovare la persona giusta. Per quanto riguarda il lavoro, ci vuole più concentrazione.

Sagittario

Cari Sagittario, questo è un cielo che promette grandi cose, ottimi incontri e buone occasioni sentimentali. A volte siete troppo sfuggenti. E sul lavoro non è una buona caratteristica…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, tendete ad essere freddi quando non vi fidate di qualcuno, ma c’è una persona che è nella vostra vita già da un po’… Se non vi fidate ancora, forse dovreste rivedere certi legami. Per quanto riguarda il lavoro, evitate contrasti con i colleghi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 novembre 2023), vi piace sparire per poi riapparire come se nulla fosse, questo atteggiamento potrebbe non piacere al partner, magari stavolta pensateci bene. Il lavoro procede a gonfie vele.

Pesci

Cari Pesci, non è un buon periodo per l’amore, forse dovreste scegliere meglio le persone che avete accanto. Per quanto riguarda il lavoro, tutto funziona, avete avuto un’ottima idea e presto sarà ripagata.