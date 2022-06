Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete,

in queste ore avete tanti dubbi in amore, non sapete bene cosa dire e come muovervi. Siete ribelli, ma a volte avete paura e quella di oggi non sarà di certo la giornata migliore per i sentimenti. Tranquilli: passerà!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di cogliere al volo le novità, di sfruttare al massimo tutte le occasioni, ma senza fretta. Siete un po’ indecisi, forse dovete mantenere la calma e riflettere prima di agire!

Gemelli

Cari Gemelli, la fretta non è mai la giusta alleata, prima di agire e di prendere qualsiasi decisione meglio riflettere, studiare, pianificare. Vedrete che è questa la mossa vincente.

Cancro



Cari Cancro, siete curiosi, non riuscite a tenere a freno questo lato di voi, ma attenzione perché tutto quello che eccede può trasformarsi in ossessione. Cercate di mantenere la calma.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 giugno 2022), siete un po’ impegnati, non sapete come gestire tutto. Cercate di mantenere la calma e di mettere in pratica quello che avete idealizzato. Avrete bisogno di un momento per staccare la spina.

Vergine

Cari Vergine, sentite la necessità di cambiare, di dare una svolta alla vostra vita. Ora potrete farlo, ma attenzione a non far soffrire, con le vostre scelte, le persone che vi stanno accanto.

Bilancia

Cari Bilancia, voi siete molto sensibili, empatici e siete in grado di lavorare in gruppo. Cercate però di non fare sempre di testa vostra: i consigli a volte sono preziosi…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sentite la necessità di portare a termine le cose davvero importanti, ma cercate di non staccare la spina con la quotidianità. Relax in arrivo.

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di andare avanti, di superare gli ostacoli e il passato una volta per tutte. Nelle prossime ore dovrete continuare su questa strada: testa alta e forza!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi – 3 giugno 2022 – avrete delle difficoltà perché chi vi sta vicino la pensa diversamente su molte cose. Ma voi siete testardi e riuscirete a superare tutto!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 giugno 2022), avete un po’ di problemi perché non sapete come gestire un confronto, a volte non riuscite a concentrarvi e oggi sarà un po’ difficile portare a termine dei progetti…

Pesci

Cari Pesci, buone notizie: finalmente avete trovato la vostra strada, la state percorrendo alla grande. Cercate di dimenticare i problemi, di buttarvi alle spalle le difficoltà.