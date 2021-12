Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, sarete sotto l’influenza del Sole e di Mercurio, quindi questo è il momento di esprimere le vostre opinioni e convincere i vostri interlocutori. Le tue idee saranno geniali, ottime le intuizioni. Inoltre, se hai contatti da stabilire, anche lì non avrai difficoltà, incontrerai persone di buona volontà e che saranno reattive.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’oroscopo di venerdì 3 Dicembre 2021 indica che la Luna è oggi in aspetto particolare a Satuno e Urano, non si può dire che sarà un giono in cui si potrà startene in pace. Probabilmente non ci saranno eventi davvero agitati, ma ti verranno in mente situazioni che stai attraversando da mesi e che a volte ti capovolgono. Stai voltando pagina, ma non è tutto così scontato

Gemelli

Cari Gemelli, per l’oroscopo di Branko di oggi può esserci una discussione un po’ vivace con un collega o un partner. Dovrai scendere a compromessi se non vuoi che l’altro ti volti le spalle o rifiuti ciò che chiedi. Sarà importante il modo in cui ti esprimerai: l’altro ti risponderà con lo stesso tono.

Cancro



Cari Cancro, Venere è davanti a te fino a domenica e in bell’aspetto con Marte. Qualcuno ti sta facendo battere il cuore. O sei tu che ti sei innamorato di una personalità forte, qualcuno che sembra un po’ prepotente. Hai tempo fino alla fine del mese per decidere cosa vuoi fare, sapendo che Venere tonerà nello stessa posizione a gennaio-febbraio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 dicembre 2021), la Luna in aspetto particolare a Satuno rievoca brutti ricordi di inizio anno, e la sua dissonanza con Urano ti ricorda che nulla è eterno, che si tratti di un lavoro che ami o di qualcuno a cui tieni. Dopo il 12/12 Satuno non ti darà più fastidio per molto tempo.

Vergine

Cari Vergine, per l’oroscopo di Branko oggi sarai nervoso e preoccupato, ma è perché ti chiederai se dovresti fare un passo avanti, verso qualcuno che ti piace, o se dovresti aspettare una specie di via libera, un’autorizzazione che ti concederebbe maggiore autonomia. Prenditi il ​​tuo tempo se vuoi, ma non troppo! Rischi di spezzare il filo leggero che ti lega a qualcuno.

Bilancia

Cari Bilancia, sarai molto convincente. Se hai qualcosa da vendere, un lavoro da restituire o se vuoi che un’idea venga accettata, saprai come farlo. I buoni afflussi di Mercurio, potenziato dal Sole, sono indice di abilità, sia verbale che manuale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte è in bell’aspetto con Venere. Tutta la tua forza di volontà, tutto il tuo desiderio, è incanalato su qualcuno che ti piace davvero. Ma fai attenzione a non spaventarlo mandando molti messaggi o chiamando ogni 5 minuti. Potresti avere troppa fretta e rischiare di commettere un errore strategico. Rallenta.

Sagittario

Cari Sagittario, volerai oggi, probabilmente più con il pensiero che con la realtà, verso orizzonti sconosciuti, oltre ogni confine. Ma, purtroppo, la realtà riacquisterà presto i suoi diritti e tu avrai qualcosa da fare che ti richiederà di lasciar andare le piacevoli immagini che avevi in mente.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, per l’oroscopo di Branko Venere sta progredendo ed è ancora in buon aspetto con Marte, che è ottimo per i tuoi piaceri, siano essi di amore o di altra natura.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 dicembre 2021), oggi dovrai temprarti un po’ perché le emozioni degli altri, i loro stati d’animo, le loro lamentele ti renderanno insofferente. Dovrai trovare un modo per non essere raggiunto, per non essere troppo sensibile. Ma, con il buon aspetto che ricevi dal Sole e da Mercurio, è probabile che un amico o un parente professionale sarà in grado di schiarirti la mente raccontandoti un progetto.

Pesci

Cari Pesci, sarai sensibile all’armonia Venere-Marte. Può essere che si crei un legame con qualcuno che era un amico o con qualcuno che vive lontano. Provi sentimenti tanto più calorosi, quando la persona in questione ti sembra solida, sincera e che può portarti stabilità.