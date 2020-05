Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi venerdì 29 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko iniziano oggi i primi disturbi di Mercurio, da ieri arrivato in Cancro, prestate attenzione alle spese e ai viaggi, gli spostamenti. I problemi con le autorità potrebbero arrivare nel weekend, che si chiude con un’ottima Luna, stamattina passata dal Leone alla Vergine, dove diventa primo quarto domani. Questo è l’aiuto di cui avete bisogno per gli affari e per fare chiarezza con il lavoro.

Toro

Cari Toro, non abbiamo il campionato ma voi siete in questo finale di maggio il segno meglio illuminato secondo Branko, nella seconda parte del giorno la Luna inizia a splendere in Vergine campo fortunato per l’amore, da domani invece nasce primo quarto e vi porterà un po’ di nostalgia. Non dimenticherete questa primavera, siete sempre stati i più forti, tra i primi, anche quando la situazione sembrava disperata.

Gemelli

Cari Gemelli, prima del cambio di Luna in Vergine, che punterà l’attenzione sulla famiglia e sui rapporti stretti, avete ancora la Luna in Leone in ottimo aspetto con il vostro Sole, per eventuali chiarimenti nel campo professionale. Non è facile intraprendere nuove strade, ma avete fatto bene a prendere determinate scelte che vi hanno dato la possibilità di uscire da una cerchia stretta ormai datata.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko avete finalmente messo a punto una tattica vincente nella professione e negli affari, siete guardati con affetto dagli altri segni soprattutto quelli che hanno un rapporto stretto con il denaro, come Toro e Vergine, sarà un ottimo primo quarto di Luna in Vergine quello di domani, fino a domenica. Mercurio ha iniziato il suo transito nel segno, avrete modo di trovare occasioni di successo e guadagno.

Leone

Cari Leone, secondo Branko Mercurio inizia ad agire alle vostre spalle, ma oggi è ancora caldo per le entrate finanziarie. Affrettatevi se non avete ancora concluso un affare, siete aiutato dalla Luna prima nel segno e poi in Vergine, settore del patrimonio, dove inizia a crescere. Forse manca un evento eccezionale che vi aspettate, ma la vita non può essere sempre all’insegna delle grandi curiosità.

Vergine

Cari Vergine, la Luna arriva nel vostro segno quest’oggi e inizia la fase primo quarto, domani sarà completata all’alba e vi seguirà fino al primo giugno. In questa fase l’amore nascente e la fortuna saranno dalla vostra parte. Per il cuore, qualcuno ritorna a chiedervi affetto e passione, potreste essere tentati di tornare indietro e ritrovare sensazioni perdute. Secondo Giove invece meglio vivere nel presente e nel futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, maggio chiude con il cambio di Luna nel segno che vi precede, il campo delle conclusioni, potete quindi mettere un punto a quello che non funziona e pensare già a quello che sarà. Giugno apre con una Luna nel vostro segno, transito che porta sempre a una partenza, una possibilità di cambiamento quasi inattesa.

Scorpione

Cari Scorpione, arriva un grande weekend per il vostro segno, non tanto per quello che potrebbe portare concretamente ma per quello che annuncia il prossimo futuro, almeno fino a Natale, un cielo azzurro dove resta soltanto Urano in Toro a dare qualche problemino di poco conto.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko il cielo non è brutto, anzi, nelle situazioni caotiche ve la cavate anche bene, riuscirete persino a ricavare una somma di denaro, le stelle vagano nel cielo e non creano un disegno astrale adatto a voi. Potete comunque sopportare serenamente Venere opposta e quadrata a Marte, la Luna in Vergine opposta a Nettuno, è il mondo che gira al contrario, non voi.

Capricorno

Cari Capricorno, le prossime settimane di Mercurio opposto e di Marte quadrato daranno problemi professionali e in altre questioni pratiche non facili da affrontare e risolvere, ma il finale di maggio è ancora protetto dalle stelle amiche, avrete amore e fortuna.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko per le persone sole arriva finalmente l’amore, ma sinceratevi che sia un amore grande. Prima, chiedetevi se siete solo voi due, poi valutate bene con razionalità la situazione anche da altri punti di vista. In ogni caso maggio finisce con una geometria astrale meravigliosa pure per i legami esistenti.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko dal lavoro del mattino, produttivo in ogni caso, si passa già nel pomeriggio in una situazione di nervosismo e stress. Luna va in Vergine, opposizione più fastidiosa del solito perché cambia fase e si scontra con Sole e Vergine in Gemelli, Marte e Nettuno nel vostro segno.

