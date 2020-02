Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 febbraio 2020:

Ariete

Cari Ariete, molti pensieri in questo venerdì che chiude una settimana positiva, emozionante. Effettivamente questo è un periodo in cui il cuore batte forte e la mente è stimolata, vivace, viva. Non potete pensare di stare senza la vostra musa ispiratrice, il partner o un amico, un familiare o qualcuno che per voi ha comunque un’importanza fondamentale.

Toro

Cari Toro, non vi lasciate piegare troppo facilmente dagli eventi negativi, dalle difficoltà. Siete resilienti, molto forti e anche le vostre debolezze a volte possono essere la vostra forza. In questo venerdì cercate di riposare e riprendere le giuste energie dopo che qualcuno vi ha assestato un colpo inaspettato.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede molto eterei, pensosi, in contatto con il vostro spirito, con l’anima che mettete dentro a tutto quello che fate. È con lei che potete e volete fare una bella “chiacchierata”. Che ne pensa lei dei vostri recenti comportamenti nei confronti del prossimo? E delle vostre conquiste lavorative?

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko oggi dovreste proprio programmare un fine settimana di riposo assoluto. Avete fatto parecchi sforzi nella settimana e ora siete svuotati di tutte le vostre energie. Come recuperare? Dormendo, mangiando, facendo l’amore.

Leone

Cari Leone, è un venerdì un po’ triste, siete insoddisfatti della vostra vita professionale e, giorno più giorno meno, questo problema si ripropone di fronte ai vostri occhi e condiziona il vostro buonumore. Se non volete più accontentarvi, però, allora dovreste agire. Vergine Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dovreste appoggiarvi a qualcuno che può fornirvi un concreto aiuto per svolgere le vostre incombenze. Sono tante ed è venerdì, quindi avete un po’ il fiato corto. Che male c’è nel delegare?

Bilancia

Cari Bilancia, Venere e Saturno minano le vostre fondamenta emotive e vi destabilizzano, ma voi sapete dove aggrapparvi quando vi sentite precipitare. Se non vi sentite molto equilibrati a livello sentimentale, allora cercate di concentrarvi sul lavoro per non fare mosse azzardate e distrarvi.

Scorpione

Cari Scorpione, Venere è in opposizione e porta un po’ di maretta nei rapporti di lunga data, ma aiuta i single a fare incontri interessanti. C’è un po’ di frustrazione, ma non dovete subito allarmarvi, dovete solo guardare le cose nel loro insieme e cercare di guardarvi dentro: siete felici?

Sagittario

Cari Sagittario, siete sempre molto proiettati a cercare di circondarvi di persone che sanno migliorarvi. Vi piace crescere come persone, vi piace andare affondo nelle cose, nei sentimenti e nelle sensazioni. E oggi, in particolare, vi dedicherete a questo tipo di attività.

Capricorno

Cari Capricorno, avete Marte nel segno e, per questo, siete molto impetuosi, rabbiosi o particolarmente istintivi. Potreste combinare guai, oppure fare scelte che potrebbero rivelarsi le migliori della vostra vita. In ogni caso, state lontano dalle discussioni accese.

Acquario

Cari Acquario, quando si sbaglia si impara. E voi, in questo periodo, state sbagliando e imparando moltissimo. Sia a livello lavorativo che sentimentale ci sono grandi progressi, almeno siete usciti da una certa stasi e avete preso una direzione. Dove vi porterà? Ancora non lo avete capito del tutto.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi avrete una forte voglia di solitudine. Di dialogo con voi stessi e nessun altro, di introspezione, di riflessione. Avete un po’ di considerazioni da fare su recenti eventi della vostra vita, e non potete più rimandare.

