Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, il pensiero di una serata in compagnia degli amici vi renderà felici e vi permetterà di essere più pragmatici al lavoro. Staccate qualche ora prima dall’ufficio per dedicare un po’ di tempo a voi stessi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro partner vi ama e vi riempie di attenzioni e voi siete pronti a iniziare una nuova vita insieme all’anima gemella.

Gemelli

Cari Gemelli, dedicate più tempo al partner e impegnatevi per organizzare una serata romantica. Da un po’ di tempo siete scostanti e il rapporto di coppia potrebbe soffrirne.



Cancro

Cari Cancro, organizzate un fine settimana all’insegna del relax. Un soggiorno in un centro benessere potrebbe essere un’ottima occasione per riaccendere la passione con il partner oppure per rimettervi in forma

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 27 ottobre 2023), tocca a voi essere pronti a cogliere le occasioni al volo. Focalizzate l’obiettivo che desiderate raggiungere e andate avanti senza fermarvi mai.

Vergine

Cari Vergine, dovete imparare a gestire le emozioni, anche quelle inaspettate. Il vostro savoir faire vi rende irresistibili. Non montatevi la testa, potreste cadere da un precipizio.

Bilancia

Cari Bilancia, se i programmi per il fine settimana sono riusciti, preparate le valigie e non guardatevi mai indietro. Partite grintosi perché il bello deve ancora arrivare!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, accettate l’invito per la rimpatriata del liceo. Incontrare dopo tanti anni gli amici potrebbe ridarvi una carica inaspettata. Per un giorno siate voi stessi e non il marito o il papà responsabile. Vi meritate un po’ di svago.

Sagittario

Cari Sagittario, non buttatevi a capofitto su qualcosa che non vi convince. Le occasioni si prendono al volo, ma alcune volte possono rivelarsi delle trappole.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, se il vostro corpo vi manda dei segnali dovete ascoltarli sempre. Riposatevi ed evitate di fare sforzi fisici eccessivi. Fra qualche giorno vi sentirete meglio e potrete organizzare una gita fuori porta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 27 ottobre 2023), amate ascoltare gli altri per essere di aiuto. Purtroppo alcune volte è preferibile non farsi coinvolgere in spiacevoli situazioni. Dedicate più tempo alla vostra famiglia.

Pesci

Cari Pesci, aspettavate impazienti l’arrivo del fine settimana. Una brutta notizia potrebbe rovinare i vostri programmi, ma si sa che voi Pesci avete sempre un piano B.