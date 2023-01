Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, forse siete troppo perfezionisti nel lavoro e pretendete troppo da voi stessi e dagli altri. Dovreste cercare invece di essere più accomodanti altrimenti rischiate di vivere certe situazioni con troppa ansia…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovreste cercare di tenere le spese sotto controllo anche perchè ultimamente avete esagerato un po’… Cercate di prendervi cura di voi stessi e dei vostri interessi.

Gemelli

Cari Gemelli, prestate attenzione alle vostre finanze. Le stelle vi consigliano di fare più vita sociale per stare meglio con gli altri e con voi stessi.

Cancro



Cari Cancro, vi attendono momenti di grande impegno e di grande irrequietezza nel lavoro. Finalmente vi state prendendo un po’ più di cura di voi stessi e questo, alla lunga, vi ripagherà. Bene così!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 27 gennaio 2023), state vivendo una fase molto positiva soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, amore in primis. Per avere qualche soddisfazione dal punto di vista economico, dovrete ancora pazientare qualche settimana. Tempo al tempo.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo avete molto lavoro da fare e spesso finite per accollarvi anche quello che non vi spetta. Forse dovreste imparare a delegare agli altri. Fatevi dare una mano. Fiducia nel prossimo!

Bilancia

Cari Bilancia, siete molto brillanti dal punto di vista intellettuale e quindi riuscite a sbrigare il vostro lavoro in men che non si dica. In questo momento siete poco intenzionati a cambiare il vostro stile di vita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potrebbe arrivarvi una proposta di lavoro molto interessante che dovreste cercare di prendere in considerazione. Avrete tutto il supporto di cui avete bisogno sia dalla famiglia sia dagli amici.

Sagittario

Cari Sagittario, per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe cercare di arrecarvi qualche piccolo fastidio o di mettervi i bastoni tra le ruote. Cercate di evitare la trappola.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, state ritrovando l’entusiasmo per quelle cose che recentemente vi avevano tolto gli stimoli. Se qualcuno si offre per darvi una mano, dite di sì. Non date retta all’orgoglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 27 gennaio 2023), non tutto sta girando per il verso giusto o le cose non stanno procedendo secondo le vostre aspettative… Avrete però dei bei successi in amore soprattutto se c’è una persona che vi intriga.

Pesci

Cari Pesci, nel lavoro durante la giornata di oggi sarete costretti a dover accettare un cambiamento che non vi sarà molto gradito. Dovrete fare buon viso a cattivo gioco…