Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 26 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, per voi è prevista una buona giornata in cui potrete raccogliere più del previsto. Avete fatto una programmazione che potrebbe subire dei cambiamenti, tuttavia le stelle sono talmente positive per il segno che questi contrattempi verranno superati con facilità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete stare attenti alle parole dette… La situazione è decisamente più fluida per i single, tuttavia, sembrano essere impacciati in questo periodo, per cui avrebbero bisogno di un supporto che al momento non è disponibile.

Gemelli

Cari Gemelli, siete molto impegnati e concentrati sui vari aspetti della vostra vita. Focalizzate tutte le situazioni è un punto messo a segno, ma attenzione, perché l’amore potrebbe essere trascurato.

Cancro

Cari Cancro, dovete fare attenzione alle persone che possono sembrare sospette in un contesto particolare. Bisogna ragionare prima di agire.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 26 gennaio 2024, molti impegni attendono questo segno che vuole giocare d’anticipo, ma deve fare attenzione, farlo potrebbe essere poco produttivo.

Vergine

Cari Vergine, siete un po’ stanchi, avete bisogno di riposare e di essere capiti, ma dovete anche essere consapevoli che ci sono persone che stanno vivendo situazione nettamente peggiori.

Bilancia

Cari Bilancia, dovete prendere atto di certe situazioni e cercare di arrivare al fine settimana in modo tranquillo e positivo. Poiché eliminare tutti i pensieri negativi è praticamente impossibile.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci sono state giornate negative, ma finalmente arriva anche un giorno buono, ma ciò significa dover prendere una decisione importante.

Sagittario

Cari Sagittario, avrete un po’ di notorietà in un campo dove siete già conosciuti, ma avrete l’occasione di osservare una situazione da un punto di vista diverso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, attenzione a non illudersi di avere tutte certezze, perché, invece ci saranno molti dubbi importanti durante la giornata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 26 gennaio 2024), sarete in difficoltà nella prima parte della giornata, ma successivamente sarete più pronti e predisposti per affrontare le avversità.

Pesci

Cari Pesci, potrete godere di tutti gli sviluppi positivi al di fuori del mondo lavorativo. Aspettatevi qualcosa in più anche da chi lavora con loro.