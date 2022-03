Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, bisogna tagliare i ponti con la quotidianità: è arrivato il momento di dare una svolta alla vostra vita, vivere tutto con più spensieratezza e leggerezza. Non potete sempre rimandare i problemi, prima o poi vanno affrontati.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete schietti e determinati. Dal punto di vista sentimentale, cercate di seguire la vostra strada e non sbaglierete. Avete tanta energia, voglia di viaggiare e fare sport.

Gemelli

Cari Gemelli, sul lavoro siete un po’ infastiditi, qualcuno sta pretendendo troppo da voi e siete stanchi. Cercate di dare una svolta alla vostra vita. Ascoltate voi stessi!

Cancro



Cari Cancro, vivete nel paradosso: guardate sempre il bicchiere mezzo pieno, ma a volte fate di tutto per evitare i problemi. E lo fate con l’inganno. Cercate di prendere in considerazione tutte le possibilità e di fare una scelta fondamentale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 marzo 2022), avete bisogno di essere circondati dall’affetto dei vostri cari. Non mettete da parte le vostre emozioni, lasciatevi andare ed esprimete quello che sentite una volta per tutte!

Vergine

Cari Vergine, avete le idee chiare, sapete bene cosa fare e come muovervi. Cercate di stare con i piedi per terra, di guardare in faccia la realtà senza affezionarvi troppo alle persone.

Bilancia

Cari Bilancia, nell’aria c’è un po’ di agitazione, siete in ansia perché la stabilità sotto i piedi vi manca da un po’ di tempo. Cercate di capire che il cambiamento è fondamentale, non potete avere sempre il controllo di tutto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sapete bene quello che volete. Tanti si aspettano grandi cose da voi. Allo stesso tempo però state avendo qualche difficoltà perché non riuscite a trovare una soluzione a un problema di cuore.

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di prestare attenzione a quello che vi succede attorno, non potete negoziare o scendere sempre a compromessi. Dovete usare il buon senso, capire dove sbagliate e rimediare prima che sia troppo tardi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi sentite un po’ esclusi, ma non avete tempo per pensare alla delusione. Cercate di rimediare agli errori, ma non infrangete le regole: non è il momento giusto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 marzo 2022), per voi è fondamentale il dovere, prima del piacere. Avete bisogno di evadere: cercate di mantenere la calma, di non essere così di cattivo umore perché tutto si risolverà prima o poi.

Pesci

Cari Pesci, siete disposti a tutto per aiutare chi ne ha bisogno. Odiate le falsità, l’ipocrisia. Anzi, ogni piccola bugia, anche quelle dette per una buona causa, vi fanno stare male.