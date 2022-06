Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata positiva con le stelle che vi sostengono nell’ambito pratico della vostra vita. Come le questioni finanziarie e legate al patrimonio. Potete aumentare i vostri guadagni o portare a termine una compravendita. Buon fiuto per gli affari, potete compiere investimenti azzeccati.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata fortunata nel lavoro. Potete chiudere ottimi affari e aumentare i vostri guadagni. Luna nel segno e Venere in Gemelli vi permetteranno di realizzare e portare a termine i vostri progetti, specie professionali.

Gemelli

Cari Gemelli, avete recuperato il vostro consueto ottimismo e ora niente e nessuno può fermarvi. Guardate al futuro con ottimismo e positività. Dovete comunque porvi delle domande sul vostro percorso, su dove state andando e cosa state facendo.

Cari Cancro, la Luna è positiva e avete voglia di relazionarvi con gli altri in modo nuovo. Date più spazio agli affetti e alle persone care della vostra vita. Apritevi e lasciatevi andare a nuove sensazioni, può essere il momento giusto per incontrare l’anima gemella.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 giugno 2022), questa Luna in quadratura potrebbe portare una certa agitazione intorno a voi. Confrontatevi con chi di dovere e cercate di capire che strada intraprendere. Meglio risolvere per tempo determinate situazioni.

Vergine

Cari Vergine, mettete da parte le difficoltà e lanciatevi in nuove avventure. I problemi del passato sono passati, guardate al futuro con ottimismo rinnovato. Vi attende una giornata piena di gioia e spensieratezza.

Bilancia

Cari Bilancia, avete imboccato la strada giusta per fare bene e capire da che parte state andando. Potete finalmente ritrovare un certo equilibrio e una buona serenità. Non dovete fare altro che mantenerla. Contate solo sulle vostre capacità e vedrete che andrete lontano.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, favoriti i nuovi incontri sia in amore che sul lavoro e in generale sono favoriti i rapporti interpersonali. Cercate di uscire, di non isolarvi e conoscere nuova gente. Sul lavoro vi sentite poco motivati, forse dovete trovare nuovi stimoli, magari cambiando ambiente.

Sagittario

Cari Sagittario, vi attendono grossi cambiamenti, ma voi non guardateli con timore, prendeteli come delle opportunità per fare meglio e lanciarvi in nuove avventure. Le stelle vi invitano ad avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, queste stelle vi fanno capire che in amore potete avere delle certezze che finora sembravano essere svanite. Siate presenti nella vostra vita e capite da che parte state andando. In questo modo potete superare tutti i momenti critici, specie sul lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 giugno 2022), giornata piena di energia per il vostro segno. Avrete voglia di rimettervi in gioco e lanciarvi in nuovi progetti, come non facevate da tempo. Avete voglia di allargare i vostri orizzonti e lanciarvi in avventure roboanti.

Pesci

Cari Pesci, Venere in opposizione potrebbe creare dei problemi. Sarete chiamati a scegliere tra amore e famiglia, una scelta che proprio non vi va giù. Riflettete bene e fate chiarezza per capire bene i vostri sentimenti e recuperare certezze che sembravano svanite.