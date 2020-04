Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, fate attenzione perché oggi potreste imbattervi in una buona occasione per i vostri affari. Non aspettate altro che poter consolidare la vostra posizione di successo, quindi approfittate di queste buone previsioni astrali. E fate dell’esercizio fisico.

Toro

Cari Toro, non lasciate scivolare via delle ottime occasioni, ma organizzate il vostro tempo per sfruttare al massimo ogni minuto. Anche in amore dovete impegnarvi così, se volete far funzionare le cose. Avete bisogno di sentirvi amati, ma dovete amare voi per primi e dimostrarlo.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko in questa giornata potreste conseguire un grande obiettivo professionale, soprattutto se avrete il coraggio di spingervi un po’ più oltre le vostre attuali capacità.

Cancro

Cari Cancro, qualcosa di inatteso e, soprattutto, mai sperimentato, sta per travolgervi. Potrebbe essere un ritorno di fiamma inatteso, oppure un incontro da colpo di fulmine. Sicuramente, però, nel vostre cielo non avete mai visto delle stelle così vogliose di rompere la vostra routine.

Leone

Cari amici del Leone, attenzione alle spese in questo periodo, visto che l’epidemia ha purtroppo messo un freno ad alcuni vostri affari. Le entrate, seppur diminuite, sono comunque sufficienti per i vostri bisogni. Quindi non impensieritevi e controllate solo alcune uscite.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko avete bisogno di migliorare sul lavoro, di superare alcuni vostri limiti per sentirvi meglio con voi stessi e nell’ambiente. Un ambiente dove potreste rendervi conto di subire il fascino di qualcuno.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, generalmente con la vostra calma e diplomazia siete in grado di stemperare le tensioni che si creano nell’ambiente di lavoro, ma questa volta vi risulterà più difficile. Avete perso qualche colpo? No, non potete pensare di essere sempre in ottima forma.

Scorpione

Cari Scorpione, in questo periodo avete bisogno di stimoli, di sentirvi bene, quindi cercate momenti di rilassante felicità e di energica passione. Non smaniate, però, ma cercate un equilibrio emotivo. E fate dei passi avanti nella direzione che avete scelto di prendere.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi, se siete un leader, dovrete prendere delle decisioni importanti e che non piaceranno ai vostri collaboratori. Sarete voi a doverli rassicurare sul futuro e spiegare la necessità delle vostre scelte.

Capricorno

Cari Capricorno, avete messo su qualche chilo di troppo durante questa quarantena e dovete proprio decidervi a rivedere le vostre abitudini alimentari. Va bene che siete concentrati su un nuovo progetto professionale, ma non potete mettere a rischio la vostra salute.

Acquario

Cari Acquario, avete bisogno di recuperare con il partner, ma fate attenzione a non trascurare il lavoro perché non è il momento più adatto per farvi vedere distratti e poco impegnati. Cercate di badare a tutti i vostri affari con concentrazione.

Pesci

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi siete profondamente annoiati da questa routine. Non desiderate altro che tornare alla vita di prima, ma pazientate, tra pochi giorni potremo riavere qualche libertà in più.

