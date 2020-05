Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi venerdì 22 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, il vostro impegno e la vostra dedizione sul lavoro saranno ricompensati, sia in termini economici che di stima guadagnata da parte dei vostri collaboratori. Con loro comportatevi sempre con onestà.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko sta per arrivare una bella novità per quanto riguarda il vostro futuro professionale e lavorativo. In amore state aspettando che i tempi siano maturi per una nuova storia. Rischiate un po’ di più.

Gemelli

Cari Gemelli, state andando incontro a un cambiamento che razionalmente pensate di non volere, ma che in realtà vi cambierà la vita in modo davvero positivo. L’amore è un po’ trascurato per via degli impegni.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko dovete essere meno severi con voi stessi. Se avete preso una decisione che fa stare male qualcun’altro, è perché a prescindere non eravate felici voi. Quindi avreste reso infelice questa persone in ogni caso. Pensate a ritrovare la vostra serenità.

Leone

Cari Leone, è un buon periodo sotto il profilo professionale. Siete molto energici e proattivi e siete convinti a iniziare una scalata di carriera che vi porterà in vetta. Riuscirete in ogni vostro tentativo di crescita.

Vergine

Cari amici della Vergine, è una bella giornata, romantica e soddisfacente. Avete di fronte delle ore davvero piacevoli da spendere con il partner, mentre sul lavoro il vostro impegno verrà apprezzato come desiderate.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko oggi potrete godervi un po’ di serenità, finalmente, dopo giorni di maretta sotto il vostro tetto coniugale o familiare. Siete riusciti a far tornare la pace, quindi siate soddisfatti dei vostri sforzi diplomatici.

Scorpione

Cari Scorpione, avete una gran voglia di ritrovare qualche vostra vecchia abitudine e anche conoscenza, di nutrirvi di persone che sanno arricchire il vostro animo. In amore alcuni segnali vi lasciano confusi, anche se dentro di voi sapete già che piega far prendere alla vostra futura vita sentimentale.

Sagittario

Cari Sagittario, è davvero importante che vi manteniate in forma e che trattiate bene la vostra salute. Sul lavoro ci sarà qualche scadenza che si protrarrà più a lungo e questo rischierà di portarvi del nervosismo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko oggi è una bella giornata per il romanticismo e per dedicare qualche attenzione in più al partner. Potete essere la persona che lui desidera: se vi ha scelto vuol dire che vede in voi la sua felicità. Non dimenticatelo.

Acquario

Cari Acquario, siete mentalmente stanchi e stressati e avete bisogno di staccare un po’. Questo fine settimana, in effetti, avrete la possibilità di farlo. Se c’è qualcuno nel vostro cuore tanto più: saranno due giorni pieni di passione e sorrisi.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi vi renderete conto di aver intrapreso in giusto percorso professionale e ne sarete contenti. Adesso è il momento di ingranare una marcia superiore e aumentare i giri del motore.

