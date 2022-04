Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, vivrete una bella giornata e sarete molto convincenti, ma dovrete fare attenzione a una cosa: non potete approfittare troppo di chi vi circonda. Va bene chiedere aiuto, ma senza esagerare!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete un po’ spaesati, vi sentite messi da parte e forse avete bisogno di tempo per fare ordine nella vostra vita. Pesa troppo la delusione che avete avuto, ma tutto passerà.

Gemelli

Cari Gemelli, state bene, ma allo stesso tempo state capendo che siete circondati da persone un po’ superficiali e avete bisogno di dare una svolta alla vostra vita. Forza, è arrivato il vostro momento!

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore non sarete felici, troppi pensieri e alcune questioni familiari da risolvere vi rendono agitati. Cercate di stare attenti, di focalizzarvi sui vostri obiettivi e andare avanti a testa alta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 22 aprile 2022), basta pensare al passato: dovete andare avanti e dovete fare chiarezza nella vostra vita. Non perdete tempo a riflettere, dovete agire e darvi da fare.

Vergine

Cari Vergine, tutto quello che vi accadrà nelle prossime ore sarà da ‘lezione’ per il futuro. State vivendo un bel cambiamento, ma cercate di non commettere gli errori del passato!

Bilancia

Cari Bilancia, volete essere liberi, niente ostacoli. Cercate di essere positivi e ottimisti. Solo così, con questo atteggiamento, riuscirete a superare le difficoltà.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nelle ultime ore avete speso molte energie e avete tentato di mantenere il controllo sulla vostra vita. Ora, però, avete capito che non tutto dipende da voi: non dovete stare lì a pensare, a rimuginare sul passato. Voltate pagina.

Sagittario

Cari Sagittario, state vivendo delle difficoltà, ma dovete cercare di non farlo pesare alle persone che vi sono vicino e che vi amano. Chiedete aiuto, fatevi consigliare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nell’ultimo periodo siete malinconici, vi state facendo tante domande sulla vostra vita e sembra che voi non abbiate risposte. Cercate di riflettere, di prenderti il tempo necessario per ricaricare le batterie e ripartire!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 22 aprile 2022), la fretta non aiuta. Cercate di fermarvi, di riflettere bene prima di agire e di valutare tutto nei minimi dettagli. Dovrete fare delle scelte che saranno fondamentali per il futuro.

Pesci

Cari Pesci, non potete fuggire dalle vostre responsabilità. Cercate di capire chi siete, cosa volete e di non fatevi prendere dall’ansia. Affrontate i problemi ora. A testa alta.