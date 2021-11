Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, questa Luna piena vi protegge nelle questioni sentimentali ancora in sospeso. Bene i rapporti familiari e se ci sono problemi abitativi in via di definizione, potrete presto trovare ristoro. Se ne avete, potete essere soddisfatti dei vostri figli. Sono belli e intelligenti. Dedicate questo weekend all’amore.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, c’è una sorta di suspense teatrale intorno a voi, pronti per il colpo di scena finale. Con questa splendida Luna infatti tutte le questioni che al momento sono importanti per voi potranno trovare una soluzione.

Gemelli

Cari Gemelli, subite l’influenza non sempre positiva di tanti pianeti, per cui dovete fare i conti con questioni in sospeso e decisioni da prendere il prima possibile. Siete agitati, come sempre quando avete un compito o un progetto importante da realizzare. Favorite opportunità all’estero, soprattutto per i giovani.

Cari Cancro, potete avanzare ottime proposte, e non tiratevi indietro se qualcosa non va come vorreste. Le stelle infatti, dopo mesi difficili, sono dalla vostra parte. Non fidatevi di questa Luna piena in Toro, ma comunque ci sono buone possibilità di guadagno o per cambiare vita. In amore siete polemici.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 19 novembre 2021), questa Luna piena influenza sia voi che l’ambiente di lavoro. Attenzione a non peggiorare rapporti già tesi. Dal weekend le stelle favoriscono l’amore, specie per i single.

Vergine

Cari Vergine, con questa Luna piena in Toro avete tanto entusiasmo e voglia di fare. Le stelle vi proteggono e vi rendono fieri del vostro successo. L’influsso positivo di Venere vi darà la giusta carica per fare bene. Viaggiate, muovetevi ed esplorate, perché la fortuna va inseguita.

Bilancia

Cari Bilancia, dopo l’assistenza di Mercurio che vi ha protetto in ogni aspetto, dovete fare attenzione a Saturno, che porta successo, con accanto un sempre disponibile Giove. A volte dovete anche lasciarvi andare al caso, non potete pensare di programmare tutto. Gli occhi si accendono d’amore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con questa Luna piena siete sensuali come non mai. Si preannunciano nuovi incontri, grazie alla sollecitazione di Marte, Mercurio, Nettuno, Venere e Plutone, e magari con qualcuno potrebbe nascere qualcosa di duraturo. Urano agitato vi rende nervosi e può provocare qualche malessere fisico non grave.

Sagittario

Cari Sagittario, ottime opportunità lavorative e finanziarie. Serve però metodo e non avere fretta. Congiunto a Luna piena in Toro, diventa impulsivo nelle risposte che dovete a persone con cui siete in contatto. Cercate invece di essere diplomatici se volete evitare altre gaffe.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete il segno del momento! Tante occasioni, opportunità, amori, passione. Evitate però di essere impazienti, come spesso vi capita nell’impostare iniziative e affari. In ambito sentimentale state sereni, tutto ciò che è stato dato all’amore verrà ripagato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 19 novembre 2021), avete superato tanti ostacoli, grazie a Giove, ma c’è ancora qualche ingombro creato da Mercurio-Scorpione. Non riuscite a concludere trattative importanti, ma presto nasceranno nuove occasioni. Ma non potete fare tutto da soli, cercate collaborazione, instaurate nuovi rapporti per il futuro.

Pesci

Cari Pesci, come si suol dire, il mattino ha l’oro in bocca. Se dovete fare qualcosa di importante, fatelo nelle prime ore della giornata, perché le stelle vi proteggono. Non ci sono transiti contrari, per cui potete chiudere una trattativa preziosa. Belle sorprese anche in famiglia. Poi alla sera rilassatevi.