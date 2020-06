Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko oggi potrete ricevere belle notizie sul fronte economico, riuscendo a percepire un aumento di stipendio che vi aiuterà a stare più tranquilli e a realizzare alcuni progetti.

Toro

Cari Toro, se dovete aiutare qualcuno fatelo lasciandogli comunque ampia scelta per scegliere la sua direzione, soprattutto se si tratta del partner. Non stategli troppo addosso.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà una giornata fortunata, nella quale potrete gioire di qualche successo professionale e amoroso. Con il partner c’è passione e vi sentite uniti più che mai.

Cancro

Cari Cancro, se volete fare tante cose in questa giornata e in questo week end dovete organizzarvi. Solo con una buona pianificazione di tempi e impegni potrete concedere del tempo a voi stessi e al partner.

Leone

Cari Leone, una giornata tutto sommato positiva, se non fosse per qualche difficoltà che si verrà a creare sul lavoro e che vi darà qualche pensiero anche per il fine settimana. Cercate di restare concentrati ed evitare errori.

Vergine

Cari Vergine, qualche problema in amore, con furenti litigate con il partner che vi stanno stressando da ormai qualche giorno. Non dovreste forzare la mano lì dove vedete che c’è un limite, una difficoltà dell’altro.

Bilancia

Cari Bilancia, è venerdì e dovreste proprio concedervi una serata di svago dopo una settimana impegnativa. Cercate di coinvolgere il partner o qualche amico in qualche bella proposta.

Scorpione

Cari Scorpione, sul lavoro avete bisogno di stimoli nuovi, vi siete ingrigiti sotto i colpi di una quotidianità che non vi rende più soddisfatti. Dovete cambiare ambiente e provare a ritrovare voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko oggi è una bella giornata per investimenti economici importanti. Se state per fare un acquisto immobiliare o per chiudere un vantaggioso affare, non perdete tempo, la fortuna vi bacia.

Capricorno

Cari Capricorno, un bel tempo di qualità da passare con il partner questa sera, al termine di una settimana decisamente faticosa. Siete appassionati e romantici e volete dedicare qualche attenzione in più a chi amate.

Acquario

Cari Acquario, è un venerdì che vi vede organizzare una bella serata per gli amici o per il partner, con un cielo che sarà romantico sopra la vostra testa come non mai.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko dovrete fare attenzione oggi a risolvere qualche discussione in famiglia. Volete un week end per rilassarvi e nessun problema che vi ostacoli.

