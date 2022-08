Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, una giornata che prosegue piuttosto a rallentatore, come se qualcosa vi bloccasse e non riusciste a dare il massimo. Cosa vi turba? Cercate di riprendere in mano la vostra vita. D’altronde le ferie stanno per finire e la ripresa autunnale è dietro l’angolo. Rimboccatevi le maniche.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo ottimo per tutte le coppie, avete un quadro astrale a dir poco notevole. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti e vedrete che non rimarrete delusi. In amore può essere la volta buona per ufficializzare una storia. Non avete nulla da nascondere.

Gemelli

Cari Gemelli, favoriti i nuovi progetti. Potete tenere in conto di ottenere maggiori guadagni ed entrate più remunerative, come non vi capitava da tempo. Insomma, è il momento di raccogliere i frutti del proprio sacrificio. Si apriranno da qui a settembre orizzonti imprevisti.

Cancro



Cari Cancro, cielo ottimo per i sentimenti. Potete ottenere grandi cose e portare a termine conquiste clamorose. Chi ha conosciuto da poco una persona può coltivare un sentimento speciale, importante, prezioso. Potreste rimanere piacevolmente sorpresi. Non abbiate timore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 19 agosto 2022), in questo weekend serve assoluta prudenza. Potete fare passi falsi clamorosi. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca, se non volete commettere errori. Qualche litigio con il partner ha rotto la serenità della coppia.

Vergine

Cari Vergine, avete ritrovato una grande vitalità e tanto entusiasmo, come non vi capitava da tempo. Potete superare ogni ostacolo con entusiasmo e ricaricare le pile. Chi vi circonda non potrà non ammirare la vostra intraprendenza e l’ottimismo che vi pervade.

Bilancia

Cari Bilancia, le coppie che si vogliono bene possono costruire qualcosa di speciale insieme, come un matrimonio, un figlio, o almeno sperimentare la convivenza, chi è single invece può conquistare l’anima gemella. Nuovi progetti interessanti prenderanno forma da qui all’autunno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, guardatevi intorno e non pensate al passato. Ormai quel che è stato è stato, dovete solo andare dritti per la vostra strada. Avrete uno charme a dir poco irresistibile. Chiunque cadrà ai vostri piedi, perché non approfittarne? Sarebbe un peccato.

Sagittario

Cari Sagittario, novità in vista per i liberi professionisti che possono conquistare ampie fette di mercato e rendersi utili. Siete contenti perché sul lavoro c’è un buon clima e potete ottenere grandi risultati. Vi sentite ben voluti, e questo gratifica il vostro ego.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, vi sentite spensierati, avete voglia di vivere e di ottenere grandi traguardi. Prendete le cose per come vengono, senza troppi patemi d’animo o problemi se qualcuno non sta rispettando i piani o non la pensa come voi. Fa parte del gioco.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 19 agosto 2022), l’umore è a dir poco altalenante. Ci vuole un nulla per farvi perdere la pazienza e litigare con chi vi circonda. Pensateci bene prima di esporvi a inutili discussioni e lamentele. Rischiate di ferire una persona a voi cara.

Pesci

Cari Pesci, rimettetevi in gioco riscoprendo il gusto dell’affetto e dell’amore. Avete un certo fascino e la voglia di lanciarvi in nuove avventure, ma nessuno è davvero disposto come voi a sacrificarsi per gli altri. Ogni tanto però dovreste pensare anche a voi stessi. In amore evitate di incasinarvi con storie impossibili.