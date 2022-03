Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, dovete imparare a seguire maggiormente il vostro istinto. Questo non significa che non dovete agire con prudenza e ragionare bene sulle cose da fare. Ci potrebbero essere altrimenti delle conseguenze piuttosto negative, per cui muovetemi per tempo e con calma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo periodo avete rinunciato alla dieta e alla cura del vostro corpo e del fisico. Attenzione a non esagerare, non tanto per l’aspetto estetico, quanto per una questione di salute. A lungo andare il fisico ne risentirà.

Gemelli

Cari Gemelli, sentite che le energie vi hanno abbandonato e non avete più la forza di spingere sull’acceleratore. Questo è il momento per prendersi una pausa e ricaricare le pile. Presto le cose andranno meglio, ma adesso avete bisogno di fermarvi e rifiatare.

Cancro



Cari Cancro, avete una grande forza e una determinazione fuori dal comune. Farete di tutto per ottenere i vostri obiettivi e dei passi avanti notevoli nella carriera. Sfruttate questo momento così propizio, senza però mettere in difficoltà o sopraffare gli altri. Fatevi valere ma con correttezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 marzo 2022), in questo periodo riuscite poco a ruggire. Siete stanchi e vorreste riposare, d’altronde non si può essere sempre al 100%. Le condizioni fisiche non sono al top, avete proprio bisogno di staccare la spina.

Vergine

Cari Vergine, possono nascere nuove amicizie e rapporti speciali, anche a livello sentimentale. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza paura. Allo stesso modo, se qualcuno vi propone un’uscita, non tiratevi indietro. Spesso da cosa nasce cosa!

Bilancia

Cari Bilancia, in amore potete risolvere problemi e disaccordi, in modo da trascorrere un weekend sereno con il partner e la famiglia. Sul lavoro dovrete risolvere problemi di vecchia data per riprendere in mano la vostra carriera e andare dritti per la vostra strada.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo periodo siete particolarmente nervosi e potreste mordere chi vi circonda. Cercate di rilassarvi e non prendetevela se qualcuno la pensa diversamente da voi. In amore siete circondati dalle persone che vi amano, e questa è una grande fortuna.

Sagittario

Cari Sagittario, può essere il momento forte per ripartire, in tutti i sensi. Un viaggio speciale verso una meta lontana potrà aiutarvi a ricaricare le pile e ripartire alla grande. Un nuovo amore renderà speciale i giorni a venire. Potete davvero ottenere grandi conquiste.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è il momento di rimettersi in forma, perché ultimamente avete mangiato troppo e a lungo andare può essere un grosso problema per la salute. Periodo ottimo per gli investimenti, magari è arrivato il momento di fare un grosso acquisto, come una casa. Cercate di risolvere i problemi in sospeso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 marzo 2022), se viaggiate per divertimento o lavoro potreste fare nuove conoscenze, anche divertenti. Non per forza sentimentali, c’è chi si accontenterà di un’avventura di una notte. Che male c’è?

Pesci

Cari Pesci, qualche problema con un familiare che vi fa perdere la pazienza. Cercate di mantenere la calma. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. I vostri sforzi verranno ripagati e vi permetteranno di togliervi grosse soddisfazioni, anche economiche.