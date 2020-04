Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko le prospettive nel campo professionale sono importanti e per voi diventano sempre più rosee, andando a rasserenare il vostro stato d’animo. Coccolate anche il vostro fisico, un po’ di sano allenamento non può che farvi bene.

Toro

Cari Toro, questa giornata sarà importante per tutti coloro che hanno un po’ di acqua che bolle in pentola, chi si affaccia ai primi amori sarà fortunato, le stelle vi accompagnano e spronano il vostro cuore a mostrarsi senza filtri, lasciate la timidezza a casa, oggi non vi serve.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi sottolinea un forte attaccamento alla famiglia. Dovete prendere delle decisioni importanti per il futuro e questo vi fa rivalutare tutto quello che avete al momento.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo Branko la vostra sfida quest’oggi sarà convincere un amico che ha bisogno del vostro aiuto. Molte volte è facile negare l’evidenza, ma il vostro spirito d’altruismo vi porterà ad insistere, sarete come un martello nel cervello e forse, dopo tanto perseverare, potrete dire di aver avuto ragione.

Leone

Cari Leone, siete alla ricerca di certezze quest’oggi, forse perché state vivendo una situazione complicata e volete contare sull’aiuto delle persone che vi vogliono bene. Per voi sarà necessario avere un supporto valido, in amore persiste qualche problema, non è ancora passata la tempesta, tenete duro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko quest’oggi le tensioni lavorative saranno inevitabili, cercate però di mantenere la calma, non vi serve a niente perdere le staffe, anzi, potreste soltanto peggiorare la situazione. Chi ha problemi di coppia dovrà affrontare il diavolo che sussurra sulla spalla, sarà complicato superare le avversità in questo periodo, ma non impossibile, è tutta questione di buona volontà.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi sarete messi con le spalle al muro, vi toccherà affrontare una situazione scomoda che avevate rimandato da tempo, gestite il minimo indispensabile, il resto lasciate correre, non potete arrovellarvi il cervello per qualcosa che non vi riguarda in prima persona, pensate di più a voi stessi. I single sono protetti dalle stelle, chi vuole chiudere un rapporto iniziato da poco colga l’occasione e lo faccia subito.

Scorpione

Cari Scorpione, è importante adattarsi alle circostanze, in questo momento dovete dimostrare la vostra flessibilità professionale, dovrete gestire diverse situazioni, ma l’importante per voi è mantenere il controllo su tutto. Nascono delle incomprensioni nella vita di coppia che accentuano la vostra paranoia, siete maniaci del controllo, cercate di mantenere la calma.

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 aprile 2020

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vede arrivare una serie di ripensamenti per il vostro segno, state valutando alcune azioni passate, vostre e degli altri, e qualcosa non torna, siete tormentati dal rimorso, ma non rimuginate a lungo, vi servirà a poco. Volete vederci chiaro? Accendete una luce sui misfatti, ma è importante anche andare avanti.

Capricorno

Cari Capricorno, per voi in questo periodo il lavoro ha la priorità su tutto, vi occupa la mente e la giornata, ma il vostro partner potrebbe risentire parecchio di questa mancanza d’attenzioni, cercate di compensare. I progetti lasciati in sospeso da tempo meritano una chiusura.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko l’oroscopo di oggi vi vede in continuo movimento, non riuscite a star fermi, il vostro stato d’animo è irrequieto e, anziché analizzare le vostre emozioni, preferite lanciarvi a capofitto in diverse attività. Troverete la risposta che state cercando in questo lento pellegrinaggio.

Pesci

Cari Pesci, avete necessità di trovare una valida alternativa professionale, questo vi spinge a inventarvene sempre una in più del diavolo, al momento vi sentite molto disorientati, avete tante idee per la testa ma non sapete come metterle in atto. Riorganizzate il vostro tempo, vedete che le cose torneranno a funzionare.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO