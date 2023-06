Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 16 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 16 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, durante la gioranta di oggi – 16 giugno – vivrete qualcosa di molto piacevole che riguarderà non soltanto l’ambito professionale ma anche la sfera più intima. Sarà una giornata propizia per allargare la cerchia delle vostre amicizie.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la luna sarà nel vostro segno e vi consentirà di venire a capo di alcune questioni familiari spinose o di vicende che riguardano la vostra vita intima. E’ il giorno giusto per effettuare qualche cambiamento.

Gemelli

Cari Gemelli, quello che conta in questo momento è cercare di raggiungere i vostri obiettivi prendendo le cose con la dovuta calma. Il fatto di essere una persona universale vi renderà molto più facile la vita.

Cancro



Cari Cancro, l’energia dei pianeti è sicuramente positiva e vi darà l’opportunità di realizzare nuovi progetti, sia per quanto riguarda la vita personale sia per la sfera lavorativa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 16 giugno 2023), Marte e Mercurio in posizione dissonante tireranno fuori il vostro lato dispotico e meno gradevole della vostra personalità. Cercate di evitare di entrare in conflitto e di alzare il livello della tensione.

Vergine

Cari Vergine, in arrivo ottime notizie inaspettate che influenzeranno la vostra sfera professionale. Spesso vi capita di combattere contro i mulini a vento per ottenere dei risultati che non arrivano mai.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di agire sempre con diplomazia per non scontentare nessuno, ma nella giornata di oggi sarete particolarmente combattivi e cercherete di far prevalere il vostro punto di vista.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate di dominare la rabbia ed evitate le sfuriate di gelosia. Non ne vale la pena…

Sagittario

Cari Sagittario, dovete cercare di fare attenzione a quelle persone che proveranno ad attaccarvi alle spalle o cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote. Cercate di approfittare della giornata di oggi per completare le cose che avete lasciato in sospeso.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in atto cambiamenti che riguardano sia il lavoro sia la vostra sfera materiale. Nella giornata di oggi, 16 giugno, potrebbero arrivare delle belle notizie che vi apriranno la strada verso il successo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 16 giugno 2023), avete una grande forza per amare e perdonare chi ha commesso degli errori nei vostri confronti. La giornata di oggi sarà molto tonica e armoniosa.

Pesci

Cari Pesci, durante le prossime ore avrete l’opportunità di poter dimostrare a qualcuno tutto l’affetto che provate. Sarà la giornata ideale per mettere alla prova la vostra capacità di amare e di farvi circondare da persone che valgono veramente.