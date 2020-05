Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi venerdì 15 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, ci avviciniamo a Sole in Gemelli che regola due influssi che non possono che farvi bene, Venere e Mercurio hanno un’energia e una positività incredibile che attirano persone e circostanze propizie nella vostra vita. Non mancano i conflitti con i superiori, cogliete l’occasione per chiudere qualche rapporto stantio. Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko i tre segni di terra sono oggi gratificati da un potente influsso che si crea tra Sole in Toro e Plutone in Capricorno, questa sarà un’occasione da non perdere per apportare dei cambiamenti alla vostra vita, cercate però di capire qual è la vostra priorità. Trigono eccellente che si presenta ogni anno dal 2008 e si ripeterà per altre 4 volte, con Urano di mezzo potete completare qualsiasi missione.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko avvertite un calo improvviso di transiti gentili, la Luna entra in Pesci e congiunta a Marte crea qualche problema di salute, organizzatevi per non arrivare stressati con la vostra stagione. Mercurio si scontra con la Luna per voi significa problemi, problemi e problemi soprattutto in famiglia e nella vita personale. Venere però splende nel segno e diventa astuta amministratrice dei vostri beni.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko quella di oggi sarà una giornata di amori passionali, verranno prima di qualsiasi altra cosa, prima del lavoro, della famiglia, dei parenti. Questo weekend di maggio vi vede sotto lo schiaffo del cuore. Plutone in Capricorno in aspetto con il Sole per voi sarà sintomo di felicità, in genere è un transito associato alla sessualità maschile, ma è ideale per le coppie e anche per le donne. Luna fantastica in Pesci è generosa anche riguardo ai soldi.

Leone

Cari Leone, se fosse possibile viaggiare in questo periodo vi dareste alla pazza gioia, con queste stelle del resto era più che facile soddisfare la vostra curiosità. Marte in Acquario è un segno in cui però resta anche Saturno, agite con cautela con collaboratori e colleghi soprattutto quelli poco sinceri. Occhio anche alla forma fisica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, non vi sentite liberi secondo Branko, è una sensazione trasmessa da Marte-Luna-Nettuno, uniti tutti nel segno dei Pesci. Questa vostra agitazione coinvolge i rapporti stretti, ma anche l’ambiente professionale, non avete bisogno di stressarvi così tanto. Lasciate cadere un po’ di cose superflue, l’importante è conservare una buona forma fisica e prepararsi a mercoledì prossimo, quando inizia il mese dei Gemelli.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi tante cose emerse durante l’ultimo quarto, oggi la Luna in Pesci si congiunge a Marte e sarete consapevoli della vostra forza, in certi casi anche del potere, che avete tra le mani. Sfruttate ogni minima possibilità di successo e di guadagno, tutto nasce con il favore di Venere-Mercurio, diventati il vostro portafortuna.

Scorpione

Cari Scorpione, Urano è sinonimo di follia in questo periodo, un divisorio di plexiglass tra voi e il coniuge, come se di recente Marte e l’attuale Saturno non vi avessero divisi abbastanza. Scorpioni soli in piena forza sessuale necessitano di un partner, ma come fare? Le stelle danno qualche dritta: Luna e Marte si amano nel mare dei Pesci, Venere crea situazioni eccitanti in luoghi in alto, con un bel panorama.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko è bello contare su pianeti positivi, ma bisogna anche fare l’elenco di quelli negativi e il vostro segno tra oggi e domani batte il suo record stagionale: cinque pianeti contro. Non significa che non possiate avere un programma per il weekend, anzi, più ostacoli ci sono più cresce il vostro ego, ma il risultato potrebbe deludervi. Luna, Marte e Nettuno in Pesci chiamano guai in famiglia, Venere e Mercurio invece richiamano attenzione nel letto matrimoniale.

Capricorno

Cari Capricorno, il vento di Urano è favorevole al vostro segno, spazza via vecchi schemi di pensiero e vi rende più moderni, forse perché è il pianeta della tecnologia e del futuro. Lontano dal cosmo c’è un altro corpo celeste che dal 2008 soggiorna nel vostro segno, Plutone, associato per caratteristiche astrali anche allo Scorpione, agisce con forza rinnovatrice, soprattutto oggi in trigono al Sole in Toro.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko aspettiamo che passi il Sole da Toro a Gemelli il prossimo mercoledì e la vostra vita avrà un nuovo respiro. Vi attende un mese d’amore, il weekend può recare qualche altro disturbo nell’ambiente professionale, ma è irrequieto anche a casa. Non siete in grado di ripristinare la calma interiore perché all’esterno è un caos, ma proprio negli affetti ritrovate la vostra forza.

Pesci

Cari Pesci, non dovete mettere tutta quest’ansia nelle cose materiali, nel lavoro, negli affari. Avete ragione a dire che dal 4 aprile non ne va bene neanche una, certo però non esagerate. Venere in Gemelli con Mercurio e il Sole nel segno vi aiuteranno a superare questi momenti difficili.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 15 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 15 maggio 2020