Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, dovete stare attenti perché chi vi sta vicino a volte prova invidia nei vostri confronti. Basta con le cattive abitudini: dovete capire quello che è davvero importante per voi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, durante la giornata di oggi dovete cercare di restare onesti, calmi, determinati: solo così riuscirete a distaccarvi dalle polemiche inutili in cui siete incappati. La stanchezza, però, si farà sentire: che ne dite di prendervi una pausa?

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi state tranquilli, ispirate fiducia alle persone che vi sono vicine. E l’energia non vi manca: dovete continuare così perché la strada è quella giusta!

Cancro

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore dovrete fare una scelta importante: avete bisogno di fare chiarezza nella vostra vita. Dovete mantenere la calma perché la fretta non è mai la giusta alleata!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 dicembre 2023, in molti vi amano, ma dovete capire che non siete invincibili: dovete mantenere la calma e stare con i piedi per terra!

Vergine

Cari Vergine, avete veramente tante idee e dovete solo metterle in pratica. State, infatti, già pensando a dei progetti, ma prima dovete tornare in forma. E avete bisogno di un po’ di riposo…

Bilancia

Cari Bilancia, sarete determinati, temerari e state sorprendendo sempre di più chi vi sta accanto. Dovete continuare così, ma il fisico vi chiede un po’ di pietà perché la stanchezza inizia a farsi sentire…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete rallentare un po’ i ritmi, a volte siete frenetici e volete fare troppe cose e contemporaneamente.

Sagittario

Cari Sagittario, non riuscite a capire le persone che la pensano totalmente in maniera diversa da voi… Durante la giornata di oggi, tra l’altro, sarete un po’ stanchi, più del solito!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cercate di parlare con chi vi sta accanto, dovete mantenere la calma. Le opportunità non vi mancano, ma dovete ricaricare un po’ di più le batterie!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 dicembre 2023), siete un po’ troppo intransigenti e questo non è sempre un bene. Che ne dite di scendere a compromessi?

Pesci

Cari Pesci, avete veramente tanti impegni, ma a volte dimenticate anche voi stessi… Dovete ascoltare il vostro corpo e ritrovare il giusto equilibrio!