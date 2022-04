Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale iniziare a riflettere sulla vostra forma fisica, che è assai imperfetta. Pasqua e pasquetta ormai alle porte non devono essere motivo di grandi abbuffate e libagioni. Meglio contenersi, pur in un clima di festa. Marte in Pesci vi renderà affaticati e stanchi, non strapazzatevi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il transito di Marte vi rende energici e pieni di voglia di fare. Un entusiasmo e un carisma che saranno travolgenti e influenzeranno chi vi circonda. Dopo giorni difficili, avete recuperato e ritrovato serenità. Impiegate quest’energia anche nei confronti del partner e per praticare un po’ di sport.

Gemelli

Cari Gemelli, Marte in Pesci potrebbe provocare tensioni e difficoltà in famiglia e in amore. Le discussioni possono essere dietro l’angolo, specie con il partner, e soprattutto per motivi futili. Cercate allora di mantenere la calma e vedrete che non rimarrete delusi. Prudenza.

Cancro



Cari Cancro, buone notizie per il vostro segno. Marte raggiunge Mercurio e Venere nel segno dei Pesci e porta con sé tanta fortuna e spensieratezza. Inoltre a breve il Sole sarà in Toro e tutte le stelle saranno a vostra favore. Insomma, un quadro astrale davvero invidiabile. Preparatevi a belle sorprese.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 aprile 2022), questo transito di Marte vi renderà affaticati e spossati, come se aveste tutto il peso del mondo sulle vostre spalle. Siate attenti e curate la vostra forma fisica, che ultimamente è stata traballante. Evitate gli sgarri.

Vergine

Cari Vergine, Marte in posizione negativa vi rende pensierosi e furibondi. In arrivo possibili contrasti e tensioni sia sul lavoro che in amore. Mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Perché non approfittate di questi giorni di festa per prendervi una pausa e ricaricare le pile? Magari in compagnia del partner.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata favorevole per il vostro segno. Marte in Pesci vi renderà felici del vostro mondo e di ciò che fate, e soprattutto che avete conquistato con orgoglio e passione. Non dovete ringraziare nessuno per ciò che siete se non voi stessi e i sacrifici fatti, ed è la cosa più bella. La passione è alle stelle, soprattutto se avete avviato da poco una relazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un quadro astrale davvero proficuo per il lavoro: potete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Mettete da parte l’orgoglio, e se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi. In questi giorni di festa controllatevi a tavola se non volete ingrassare eccessivamente.

Sagittar

Cari Sagittario, Marte non sarà favorevole per il vostro segno, per cui cercate di mantenere la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Pian piano tutto si aggiusta e migliora. Fare attenzione alla forma fisica, contenete l’ansia e lo stress, che in questi giorni potrebbe aumentare, e non eccedete a tavola.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Marte in Pesci vi renderà emotivi e poco razionali. Come se qualcosa vi spingesse a non stare con i piedi per terra. Eppure di norma voi siete uno dei segni più logici e inquadrati. Ma in fondo fate bene perché a volte è necessario lasciarsi andare e farsi travolgere dalle emozioni, senza calcolare tutto preventivamente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 aprile 2022), con Marte in Pesci l’amore sarà di nuovo presente nella vostra vita. Cercate di essere più attenti alle cose materiali e non lanciatevi in avventure di poco conto. Giove protegge le coppie di lungo corso e sostiene i single, favoriti nuovi incontri.

Pesci

Cari Pesci, Marte dara vita a un periodo molto prolifico per i sentimenti. Potete prendere decisioni importanti per il futuro, come una convivenza o un figlio se avete una relazione stabile e di vecchia data. In generale si apre un periodo d’oro per l’amore, d’ora in avanti potranno accadere sole cose belle!